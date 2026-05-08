В Азии призвали как можно скорее восстановить судоходство в Ормузе МИД КНР: Пекин призывает к восстановлению свободного судоходства через Ормуз

Пекин призывает к восстановлению свободного судоходства через Ормузский пролив, заявил на брифинге представитель МИД КНР Линь Цзянь. Он также подчеркнул необходимость обеспечить безопасность гражданских судов и их экипажей. Представитель МИД страны добавил, что нужно принять меры для предотвращения эскалации в регионе.

Китай считает, что скорейшее восстановление беспрепятственного прохода через пролив <...> отвечает общим интересам государств региона и международного сообщества, — сказал Линь Цзянь.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что американская миссия «Проект „Свобода“», связанная с сопровождением судов в Ормузском проливе, может быть возобновлена уже на этой неделе. Операция была приостановлена после того, как Саудовская Аравия запретила США использовать свои базы и воздушное пространство для проведения миссии.

До этого стало известно, что британские оборонные компании ведут переговоры со странами Персидского залива о предоставлении своих морских БПЛА. Они будут использованы для разминирования Ормузского пролива и сопровождения судов в нем.