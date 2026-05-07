Сажаете в мае — получаете голубое озеро из цветов в июне: сеется прямо в грунт, растет сам

Немофила — это пока еще малоизвестный в российских садах однолетник, который заслуживает самого пристального внимания дачников благодаря своей неприхотливости и потрясающей декоративности.

Растение способно выдерживать заморозки до −5 °C, что позволяет сеять семена прямо в открытый грунт ранней весной, как только сойдет снег. Цветение немофилы — это настоящее зрелище: уже через 5 недель после посева невысокие (15–20 см) кустики с ажурной листвой покрываются множеством широко раскрытых чашевидных цветков диаметром до 3 см, которые при плотной посадке создают эффект сплошного ковра, напоминающего голубую водную гладь.

Палитра этого растения невероятно широка: существуют сорта с голубыми, белыми, сиреневыми, пурпурными и даже почти черными цветками, часто с контрастной каймой или темными пятнышками на лепестках.

Для дачника немофила ценна тем, что она идеально подходит для создания бордюров, обрамления садовых дорожек, посадки в подвесные кашпо. Растение предпочитает солнечные места или легкую полутень, нетребовательно к подкормкам и уходу.

Дарья Иванова
