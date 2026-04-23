23 апреля 2026 в 07:32

Куст, который цветет как гигантский букет ландышей: растет на солнце и в полутени

Фото: D-NEWS.ru
Дейция — это многолетний кустарник, один из лучших вариантов для дачи, если вы хотите получить эффектную клумбу без изнурительного ухода.

В конце весны — начале лета куст буквально преображается: он покрывается сотнями, а то и тысячами белых, розовых или пурпурных цветков, собранных в пышные соцветия, которые почти полностью скрывают листву. Ее поникающие ветви, усыпанные нежными колокольчиками, напоминают гигантский букет ландышей.

Дейция абсолютно нетребовательна к почве и засухоустойчива. Она прекрасно растет на солнце и в полутени, не боится городских условий и выхлопных газов, а ее мощная корневая система не выделяет веществ, подавляющих другие растения, что позволяет высаживать ее в любых композициях.

Уход за кустарником минимален: редкие поливы, пара подкормок за сезон и санитарная обрезка весной. Единственный нюанс для средней полосы — необходимость укрытия на зиму, так как цветочные почки у дейции закладываются на прошлогодних побегах.

Ранее был назван многолетник, который цветет голубыми шарами и не требует ухода.

Forbes назвал самого богатого россиянина в 2026 году
Дарья Иванова
