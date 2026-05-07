Его цветение завораживает, а выращивать проще простого: цветок с шелковыми бутонами

Годеция — это однолетнее растение, которое заслуженно завоевывает все большую популярность среди садоводов. Она превращает сад в яркий, пышный ковер с середины лета и до самых заморозков, практически не требуя внимания.

Цветение годеции — это завораживающее зрелище, которое невозможно забыть: кустики высотой от 20 до 60 см покрываются множеством крупных (до 10 см в диаметре) шелковистых цветков, которые за сходство с азалиями часто называют летней азалией.

По форме они напоминают изящные чаши или колокольчики, бывают простыми и махровыми, а их окраска варьируется от белоснежной и нежно-розовой до насыщенной карминной, пурпурной и даже лососевой, часто с контрастным глазком в центре.

Для занятого дачника годеция ценна тем, что она холодостойка (выдерживает заморозки до -5°C), засухоустойчива и нетребовательна к почвам, хотя и предпочитает солнечные места. Выращивать ее проще простого: семена можно сеять сразу в открытый грунт в мае, и уже через 2–2,5 месяца вы будете любоваться непрерывным цветением, которое при удалении увядших цветков длится до октября.

