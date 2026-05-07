День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 мая 2026 в 19:35

Забудьте о розах: этот многолетник цветет махровыми бутонами, похожими на пионы, и не болеет

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Купальница азиатская — это многолетнее растение, которое способно стать настоящей жемчужиной вашего дачного участка, особенно если вы устали от капризных роз, требующих постоянного укрытия на зиму и борьбы с вредителями.

Ее главное преимущество — потрясающее цветение: куст высотой до 70–80 см в начале лета покрывается крупными, до 5–6 см в диаметре, ярко-оранжевыми шаровидными цветками, которые из-за множества лепестков визуально очень напоминают махровые розы или пионы.

Купальница поражает своей живучестью: она способна расти на одном месте до 10–15 лет без пересадки, выдерживает морозы до -40 °C и, несмотря на влаголюбивость, практически не болеет.

Это растение лучше всего высаживать в полутени (под защитой деревьев) или на влажных участках. Оно, что немаловажно, совершенно не требует сложного ухода, подкормок и укрытия на зиму. Посадив эту «сибирскую розу» однажды, вы будете любоваться ее удивительным «жарким» цветением долгие годы без лишних хлопот.

Ранее был назван кустарник, который цветет как гигантский букет ландышей.

Проверено редакцией
Читайте также
Волк рассказала о состоянии подозреваемого в убийстве Исаева при задержании
Общество
Волк рассказала о состоянии подозреваемого в убийстве Исаева при задержании
Изнасиловал и спрятал тело в навозе: народ потребовал казни для педофила
Общество
Изнасиловал и спрятал тело в навозе: народ потребовал казни для педофила
Сажаю эти необычные «глазки» — клумба притягивает все взгляды: 10 самых красивых сортов виол
Общество
Сажаю эти необычные «глазки» — клумба притягивает все взгляды: 10 самых красивых сортов виол
Бросьте семена в грунт в мае — через 2 месяца получите огненную поляну. Однолетник, закрывающий землю пышным ковром из тысячи звезд
Общество
Бросьте семена в грунт в мае — через 2 месяца получите огненную поляну. Однолетник, закрывающий землю пышным ковром из тысячи звезд
Разноцветные бутоны на одном кусте и редкий полив: сажаете в мае — цветет все лето
Общество
Разноцветные бутоны на одном кусте и редкий полив: сажаете в мае — цветет все лето
Общество
цветы
растения
дачи
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зоопсихолог ответила, может ли кошка подхватить инфекцию дома
МИД РФ оценил состояние отношений России и США после Байдена и Обамы
Аэропорт в Сочи временно закрыли
Названы самые опасные регионы для автотуристов
Клещи в Москве и Подмосковье в 2026-м: где их больше всего, как защититься
Саудовская Аравия и Кувейт сняли ограничения на свои базы для США
Врач рассказала, почему не всегда получается найти точную причину болезни
Вывели из строя транспортные объекты ВСУ: успехи ВС РФ к утру 8 мая
На Западе оценили вероятность атаки Киева на Москву
Названы рабочие средства для уменьшения отеков и улучшения овала лица
Россия заявила о готовности защищать свободу судоходства в Арктике
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 8 мая
Адвокат раскрыл, что грозит за публикацию фото нацистов в «Бессмертном полку»
Адвокат предупредила о рисках при покупке унаследованного жилья
В Германии раскрыли планы по войне с Россией
Мощный пожар охватил склад мебельного производства в Ленобласти
Стало известно количество рабочих дней летом 2026 года
Названо животное, которое является главным переносчиком хантавируса
В России отметили быстрый рост зарплат новых сотрудников
Названы любимые книги россиян о Великой Отечественной войне
Дальше
Самое популярное
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.