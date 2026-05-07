Забудьте о розах: этот многолетник цветет махровыми бутонами, похожими на пионы, и не болеет

Купальница азиатская — это многолетнее растение, которое способно стать настоящей жемчужиной вашего дачного участка, особенно если вы устали от капризных роз, требующих постоянного укрытия на зиму и борьбы с вредителями.

Ее главное преимущество — потрясающее цветение: куст высотой до 70–80 см в начале лета покрывается крупными, до 5–6 см в диаметре, ярко-оранжевыми шаровидными цветками, которые из-за множества лепестков визуально очень напоминают махровые розы или пионы.

Купальница поражает своей живучестью: она способна расти на одном месте до 10–15 лет без пересадки, выдерживает морозы до -40 °C и, несмотря на влаголюбивость, практически не болеет.

Это растение лучше всего высаживать в полутени (под защитой деревьев) или на влажных участках. Оно, что немаловажно, совершенно не требует сложного ухода, подкормок и укрытия на зиму. Посадив эту «сибирскую розу» однажды, вы будете любоваться ее удивительным «жарким» цветением долгие годы без лишних хлопот.

