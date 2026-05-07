Разноцветные бутоны на одном кусте и редкий полив: сажаете в мае — цветет все лето

Эхиум «Майя» — это растение способно превратить самый обычный уголок сада в яркий, душистый и невероятно привлекательный цветник.

Его цветение — это настоящее зрелище: с конца июня и до самых заморозков куст высотой от 40 до 70 см полностью покрывается множеством душистых цветков в форме небольших колокольчиков, собранных в ажурные метельчатые соцветия. Главная изюминка этого сорта в том, что на одном растении могут распускаться цветки сразу нескольких оттенков — розовые, лиловые, синие и белые, создавая эффект праздничного фейерверка.

Эхиум быстро адаптируется к легким известкованным почвам, выдерживает кратковременные заморозки до −3 °С и, что особенно важно для жаркого лета, очень засухоустойчив — он требует редких поливов.

Единственное условие для пышного цветения — это хороший дренаж, так как застоя воды эхиум не переносит. Эхиум высаживают в грунт в середине мая на расстоянии 40–45 см друг от друга.

