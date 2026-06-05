Сажаете цветок — и клумба покрывается розово-фиолетовыми «юбочками»: выдерживает жару, дожди и морозы

Если вы ищете цветок с красивыми бутонами, который выстоит на клумбе и в жару, и в проливные дожди, обратите внимание на этот многолетник. Его махровые фиолетово-розовые цветки напоминают пышные юбочки и устойчивы к капризам погоды.

Аквилегия Pink Petticoat (розовая пачка) обладает выдающейся морозостойкостью, что позволяет ей зимовать без укрытия в любом регионе России, от юга до Сибири.

Аквилегия предпочитает полутенистые места, где ее нежные лепестки не выгорают, но может расти и на солнце, цветет с июня по август, а густая сизая листва остается декоративной даже после цветения.

Она не требует сложного ухода: достаточно посадить в полутень с хорошим дренажем, поливать только в сильную засуху, и аквилегия будет радовать вас фиолетовым цветением долгие годы.

Ранее был назван цветок для ленивой дачи: сажаете — и сад горит ярким факелом с июля до октября.