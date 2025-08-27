День знаний — 2025
27 августа 2025

Сардины без сюрпризов: как выбрать банку по коду и не ошибиться

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сардины — одна из самых популярных рыбных консерв, которые любят не меньше, чем скумбрию или сайру. Их используют для салатов, бутербродов, горячих и холодных блюд.

Многие считают, что качественная рыба обязательно должна стоить дорого. На самом деле вкус и качество сардин зависят не от цены, а от того, какой код указан на банке.

Что означают коды на жестяной упаковке:

  • 156 — сардина тихоокеанская (иваси) натуральная;
  • М54 — сардина тихоокеанская (иваси) в масле;
  • Г83 — сардина атлантическая натуральная;
  • П13 — сардина атлантическая в томатном соусе;
  • Г84 — сардина атлантическая натуральная с добавлением масла.

Какая сардина вкуснее всего?
Самыми ценными считаются тихоокеанские сардины (коды 156 и М54). Их мясо более жирное и нежное, поэтому оно никогда не будет сухим. Атлантическая сардина тоже вкусная, но ценится меньше.

Совет при покупке: всегда проверяйте целостность упаковки. На банке не должно быть вздутий, вмятин и ржавчины. Только так можно быть уверенным, что продукт безопасен и сохранит отличный вкус.

Пчелиный мёд ценят за вкус, пользу и натуральность, ведь всё производство — заслуга самих пчёл. Но на прилавках нередко встречаются подделки: мёд разбавляют сиропом, патокой, добавляют крахмал или муку.

