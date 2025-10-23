Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 октября 2025 в 12:41

Выбираем действительно полезный продукт в супермаркете — простые способы отличить натуральное от промышленного

Супермаркет Супермаркет Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сегодня полки магазинов ломятся от товаров, но далеко не все из них полезны и натуральны. Производители используют маркетинговые трюки, чтобы скрыть настоящий состав, а внимательный покупатель может легко попасться на уловку. Есть несколько простых способов оценить качество продукта прямо по упаковке.

В первую очередь стоит изучить список ингредиентов. Короткий и понятный состав, где каждый компонент легко узнаваем, — признак натуральности. Если же видите множество добавок с маркировкой Е, значит, продукт подвергался глубокой промышленной обработке.

Обратите внимание на срок хранения: слишком длительный период обычно связан с искусственными консервантами, тогда как свежие продукты не могут долго оставаться неизменными без специальных технологий. Также важно оценивать пищевую ценность: баланс белков, жиров, углеводов, содержание сахара и соли показывает, насколько продукт полезен для организма.

Чтение этикетки помогает выбрать качественное питание и сохранить бюджет, не теряя здоровья.

Ранее сообщалось, что гречка часто превращается в вязкую массу во время готовки, хотя должна быть рассыпчатой. Кулинары раскрывают секрет идеального приготовления. Дело не только в пропорциях воды и крупы, но и в особом способе доведения до готовности.

товары
продукты
советы
выбор
Валерия Мартынович
В. Мартынович
