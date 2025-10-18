Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 октября 2025 в 10:06

Кулинарный шедевр из обычной каши: профессиональный секрет приготовления рассыпчатой гречки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Гречка часто превращается в вязкую массу во время готовки, хотя должна быть рассыпчатой. Кулинары раскрывают секрет идеального приготовления. Дело не только в пропорциях воды и крупы, но и в особом способе доведения до готовности.

Опытные хозяйки используют метод полотенца. После варки кастрюлю накрывают чистым сухим полотенцем, которое удерживает тепло и впитывает лишнюю влагу. Крупа доходит до готовности без переваривания, сохраняя целостность зерен и насыщенный вкус.

Этот способ лучше длительного кипячения и подходит не только для гречки, но и для риса с пшеном. Даже большие порции остаются рассыпчатыми, что делает метод идеальным для семейного обеда.

Ранее сообщалось, что маринованная капуста — лучшая зимняя закуска, которая готовится намного быстрее квашеной. Секрет успеха — в правильных пропорциях маринада и качественных овощах. Для хрустящей текстуры выбирайте плотные кочаны.

