Как выбрать обручальные кольца: все о металлах и формах

Одним из самых важных и символичных этапов подготовки к свадьбе является выбор обручальных колец. Этот аксессуар пара надевает в день бракосочетания и носит всю жизнь, поэтому к его выбору следует подойти с особой тщательностью. Вопрос, какое обручальное кольцо выбрать, волнует многих, и ответ на него складывается из нескольких ключевых аспектов: металл, форма и, что крайне важно, размер. Мы поможем вам разобраться во всех нюансах и сделать осознанный выбор, который будет радовать долгие годы.

Выбор металла: плюсы и минусы золота, платины и альтернатив

Первым шагом является выбор металла, который определит не только внешний вид, но и долговечность кольца. Когда вы решаете, какое обручальное кольцо лучше выбрать, стоит сравнить три основных претендента: золото, платину и палладий.

Золото

Золото было и остается классическим выбором для обручальных колец. Его главные плюсы — это богатство оттенков и доступность. Желтое золото традиционное и теплое, белое выглядит более современно и стильно, а розовое придает образу нежность и романтичность. Однако золото — металл довольно мягкий. Проба указывает на его содержание: 585-я означает 58,5% золота в сплаве, остальное — лигатурные металлы, придающие прочность. Чем выше проба, тем металл дороже, но и тем он мягче, а значит, более подвержен царапинам и деформации. Это важный момент, если вы ведете активный образ жизни.

Платина

Платина — эталон прочности и благородства. Она значительно тяжелее и прочнее золота, обладает естественным белым блеском, который не тускнеет со временем и не вызывает аллергии. Платина гипоаллергенна и идеально подходит для людей с чувствительной кожей. Прочность позволяет надежно закреплять драгоценные камни, делая ее отличным выбором для колец с инкрустацией. Главный и, пожалуй, единственный минус платины — цена. Она является самым дорогим вариантом из-за своей редкости и сложной обработки. Если бюджет позволяет, платина — это беспроигрышный вариант на десятилетия.

Палладий

Палладий — менее известный, но достойный внимания металл. Он относится к платиновой группе, обладает схожими свойствами: прочный, гипоаллергенный, имеет легкий естественный белый оттенок. При этом палладий значительно легче платины и дешевле, что делает его привлекательной альтернативой. Он не тускнеет и не требует частого родирования, в отличие от белого золота, покрытие которого со временем стирается. Если вы думаете, как правильно выбрать обручальное кольцо с точки зрения практичности, палладий определенно заслуживает рассмотрения.

Как выбрать обручальные кольца: все о металлах и формах Фото: Shutterstock/FOTODOM

Форма имеет значение: комфорт и стиль разных профилей

После выбора металла наступает время определиться с формой, или профилем, кольца. Этот параметр напрямую влияет на комфорт ежедневной носки. Классическим вариантом считается плоский профиль, где внутренняя и внешняя поверхности кольца параллельны. Такое кольцо удобно носить, оно не давит на соседние пальцы. Однако современные ювелиры предлагают и другие, более эргономичные формы.

Овальный, или полусферический, (также известный как «печатка») является очень популярным. Его обтекаемая форма с закругленными краями обеспечивает максимальный комфорт, кольцо плавно сидит на пальце и не цепляется за одежду. Это идеальный выбор для тех, кто не привык к постоянному ношению украшений. Еще один удобный вариант — кольца с вогнутой внутренней поверхностью. Они имеют меньшую площадь соприкосновения с кожей, что улучшает циркуляцию воздуха и облегчает снятие кольца, если палец опух, например, в жаркую погоду. Решая, какое обручальное кольцо выбрать женщине, которое будет носиться десятилетиями, стоит отдать предпочтение именно комфортным, обтекаемым формам.

Практические советы: как точно определить размер и не ошибиться

Вопрос, как выбрать размер обручального кольца, является, пожалуй, самым критичным. Ошибка здесь может омрачить самый важный день. Размер — это диаметр внутреннего отверстия кольца, обозначаемый цифрой. Самый надежный способ определить его — посетить ювелирный магазин и воспользоваться профессиональным размерником. Делать это лучше в спокойной обстановке, а не в день примерки свадебного наряда.

Помните, что размер вашего пальца может незначительно меняться в зависимости от времени суток, температуры и даже уровня потребления соли. Замеры лучше проводить в середине дня, когда организм находится в своем нормальном состоянии. Палец не должен быть холодным. Если вы планируете носить кольцо на одной руке с другим, примерять стоит именно в таком комплекте. Также учитывайте ширину кольца: чем шире модель, тем плотнее она должна сидеть, иначе будет болтаться. Для широких колец часто рекомендуют брать размер на половину или даже на целый больше. Еще один лайфхак: если костяшки пальцев значительно шире их основания, выбирайте такой размер, чтобы кольцо проходило через костяшку с небольшим усилием, но при этом не сдавливало палец в состоянии покоя.

Как выбрать обручальные кольца: все о металлах и формах Фото: Shutterstock/FOTODOM

Дополнительные нюансы выбора и долгосрочной эксплуатации

Отдельного внимания заслуживает тема инкрустации. Многие пары предпочитают классические гладкие кольца, но некоторые рассматривают варианты с бриллиантовой насечкой или другими драгоценными камнями. Здесь важно понимать, что кольцо с гравировкой или россыпью камней сложнее поддается ремонту и изменению размера в будущем. Если вы все же склоняетесь к декорированному варианту, выбирайте прочные виды закрепки, например канальную, которая надежно защищает камни от выпадения при ежедневной носке.

Еще один аспект, который часто упускают из виду, — это долгосрочный уход за кольцами. Платина и палладий довольно стойки к повреждениям, но золото, особенно высоких проб, требует бережного отношения. Его легко поцарапать, поэтому для пар, работающих руками, возможно, стоит рассмотреть более практичные сплавы или матовую обработку поверхности, которая маскирует мелкие дефекты. Независимо от выбора металла, обручальные кольца стоит периодически отдавать на профессиональную чистку и проверку в ювелирную мастерскую. Это особенно важно для колец со сложной конструкцией или камнями. Профилактический осмотр раз в полгода-год поможет вовремя подтянуть ослабевшие касты и избежать потери драгоценных элементов.

Наконец, не стоит забывать о субъективном восприятии. Выбор обручальных колец — это глубоко личный процесс. То, что идеально подходит одной паре, может быть совершенно неприемлемо для другой. Современные ювелиры предлагают возможность создания полностью кастомных, индивидуальных моделей. Это позволяет объединить в одном изделии разные металлы, например, сделать основу из практичной платины, а внутреннюю вставку — из теплого желтого золота, символизируя тем самым соединение двух начал.

Ранее мы писали о том, как правильно наносить сыворотку на лицо