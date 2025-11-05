Затяжки на тюле — не беда: как вернуть шторам идеальный вид за минуту

Кошки и другие домашние животные нередко оставляют на тюле неприятные затяжки, которые сразу бросаются в глаза. Многие готовы выбросить испорченную занавеску, но есть простой способ ее восстановить.

Вам понадобится лишь обычная монета среднего размера. Разложите тюль на ровной твердой поверхности — например, на столе. Установите ребро монеты на место затяжки и аккуратными движениями проведите по проблемному участку. Важно соблюдать баланс нажима: действовать уверенно, но не агрессивно.

Благодаря гладкой поверхности и весу монеты смещенные нити ткани постепенно возвращаются на место. Уже через несколько движений затяжка исчезает без следа. Метод работает за счет особенностей структуры тюля — его нити не рвутся, а лишь смещаются. Такое решение экономит время и деньги, позволяя быстро восстанавливать шторы без лишних затрат.

