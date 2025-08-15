Как я вернула тюлю белоснежность за час — понадобилось всего 30 мл белизны

Белоснежный тюль способен сделать комнату светлее и уютнее. Но со временем любая занавеска приобретает желтоватый или серый оттенок, из-за чего интерьер теряет свежесть. Есть простой способ вернуть тюлю белизну без сложных средств и лишних затрат.

Метод подходит для любой ткани, даже для дачных занавесок, которые кажутся безнадежно испорченными. Всё, что вам понадобится, — обычная «Белизна». По опыту многих хозяек, при правильном применении она не повреждает материал.

Как отбелить тюль:

Налейте в таз 5 литров горячей воды (примерно 50 °C). Добавьте 30 мл «Белизны» и ничего больше. Погрузите в раствор уже постиранный тюль — средство не удаляет пыль, а именно выбеливает ткань. Держите 40–60 минут. После этого постирайте занавеску в машинке при 40 °C с порошком для белых тканей.

После такой обработки тюль становится белее на 2–3 тона, а желтизна и серость исчезают полностью. Интерьер снова выглядит свежим, как после ремонта.

