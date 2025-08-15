Переговоры Путина и Трампа на Аляске
15 августа 2025 в 15:15

Как я вернула тюлю белоснежность за час — понадобилось всего 30 мл белизны

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Белоснежный тюль способен сделать комнату светлее и уютнее. Но со временем любая занавеска приобретает желтоватый или серый оттенок, из-за чего интерьер теряет свежесть. Есть простой способ вернуть тюлю белизну без сложных средств и лишних затрат.

Метод подходит для любой ткани, даже для дачных занавесок, которые кажутся безнадежно испорченными. Всё, что вам понадобится, — обычная «Белизна». По опыту многих хозяек, при правильном применении она не повреждает материал.

Как отбелить тюль:

  1. Налейте в таз 5 литров горячей воды (примерно 50 °C).
  2. Добавьте 30 мл «Белизны» и ничего больше.
  3. Погрузите в раствор уже постиранный тюль — средство не удаляет пыль, а именно выбеливает ткань.
  4. Держите 40–60 минут.
  5. После этого постирайте занавеску в машинке при 40 °C с порошком для белых тканей.

После такой обработки тюль становится белее на 2–3 тона, а желтизна и серость исчезают полностью. Интерьер снова выглядит свежим, как после ремонта.

Ранее также сообщалось о простых методах сделать уборку быстро и без стресса. Даже если времени в обрез, эти лайфхаки помогут навести порядок за считаные минуты.

стирка
уборка
тюль
советы
Валерия Мартынович
В. Мартынович
