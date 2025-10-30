Как вернуть конфоркам первозданный блеск: чудо‑средство из кухонной аптечки

Надоело часами оттирать жирные пятна и копоть с газовых конфорок? Есть простой способ справиться с застарелыми загрязнениями за считанные минуты — и всё благодаря одному бюджетному ингредиенту, который наверняка есть у вас на кухне. Этот метод не требует особых усилий: большую часть работы выполнит раствор, пока вы занимаетесь своими делами.

Всё, что понадобится, — лимонная кислота. В подходящую ёмкость налейте литр горячей воды (это усилит эффект) и растворите в ней три столовые ложки лимонной кислоты.

Погрузите в раствор конфорки, накройте ёмкость крышкой и оставьте на час. За это время жир и копоть размягчатся, а следы ржавчины начнут отходить.

После замачивания достаточно протереть детали губкой с обычным средством для мытья посуды — загрязнения удалятся легко и без лишних усилий. Лимонная кислота бережно очищает металл, не повреждая его, а регулярная обработка поможет поддерживать плиту в идеальном состоянии без изнурительной уборки.

