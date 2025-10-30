Блеск без вреда: как отмыть кухонные фасады домашними средствами — просто и безопасно

Замучились оттирать жирные пятна на кухонных шкафчиках? Не хотите дышать резкими запахами бытовой химии? Есть проверенные способы вернуть фасадам первозданный вид, используя то, что почти всегда есть под рукой. Эти методы не только экономят деньги, но и берегут здоровье — никаких едких паров и агрессивных компонентов.

Попробуйте уксусный раствор: смешайте воду и уксус в равных пропорциях, добавьте пару капель средства для мытья посуды, взболтайте до пены. Распылите на загрязнения, оставьте на 5–10 минут и протрите влажной тряпкой. Для стойких пятен сделайте компресс — накройте обработанное место влажной салфеткой.

Перекись водорода с содой тоже отлично справляется с жиром: смешайте до состояния кашицы, нанесите, через 10 минут удалите губкой. Если фасады деликатные, попробуйте пасту из соды, лимонной кислоты и растительного масла — оставьте на полчаса, затем смойте.

А для приятного аромата приготовьте цитрусовый настой: кожуру лимонов или апельсинов залейте уксусом и дайте настояться две недели. Такое средство мягко растворяет жир и оставляет свежий запах.

