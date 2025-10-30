Противень как новый без химии: волшебный секрет наших бабушек с репчатым луком

Если вы замучились оттирать пригоревший противень, есть проверенный десятилетиями способ, который превратит грязную посуду в сияющую — и всё благодаря простому продукту с вашей кухни. Этот метод не бьет по карману, безопасен для здоровья и отлично справляется даже с застарелым нагаром.

Всё дело в репчатом луке: его сок содержит природные кислоты и ферменты, которые мягко, но эффективно расщепляют жир и пригоревшие остатки. Чтобы очистить противень, достаточно взять одну луковицу, измельчить её до состояния кашицы и добавить немного воды, чтобы получилась густая паста.

Нанесите смесь толстым слоем на загрязненные участки и оставьте на 15–20 минут. После этого возьмите жесткую губку и аккуратно потрите — нагар отойдет без особых усилий.

Смойте остатки теплой водой и вытрите противень насухо. Метод подходит для любых металлических поверхностей и при необходимости легко повторяется. Попробуйте — и ваша посуда засияет, как новая!

