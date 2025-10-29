Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
29 октября 2025 в 11:12

Как я добилась идеального блеска зеркал: секреты чистоты без дорогой химии

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Устали бороться с разводами на зеркалах? Знакомая ситуация, когда после мытья поверхность выглядит еще хуже, чем до него! А я нашла натуральные средства, которые превращают уборку в удовольствие и дают потрясающий результат. И самое главное — все ингредиенты найдутся на любой кухне!

Дорогие мои, поделюсь с вами своими любимыми способами мытья зеркал. Забудьте про дорогие спреи и салфетки — природа подарила нам отличные средства для идеальной чистоты.

Первое мое открытие — обычное молоко. После того как я протираю зеркало от пыли, беру мягкую тряпочку, смачиваю в молоке и круговыми движениями полирую поверхность. Потом просто вытираю насухо — и вуаля! Зеркало блестит как новенькое, без единого развода. А еще молочный слой защищает поверхность от новых загрязнений.

А знаете, что лук — отличный помощник в уборке? Когда под рукой нет специальных средств, разрезаю луковицу пополам и протираю зеркальную поверхность. Луковый сок творит чудеса — убирает все загрязнения. Правда, запах специфический, но после проветривания от него и следа не остается.

Картошка тоже пригодится для чистоты зеркал! Разрезаю клубень пополам и протираю срезкой поверхность. Крахмал творит чудеса — зеркало становится кристально чистым. Протираю сухой тряпочкой — и наслаждаюсь результатом.

Попробуйте эти способы — и вы забудете о разводах на зеркалах навсегда!

уборка
зеркала
советы
лайфхаки
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме рассказали, зачем США сокращают военный контингент в Европе
Орбана уличили в намерении сделать из Венгрии Россию
Депутату в Петербурге поплохело в ходе представления бюджета на 2026 год
Политолог ответил, зачем Трамп обещает помирить КНДР и Южную Корею
Глава Банка России раскрыла, где будет востребован цифровой рубль
Простой рецепт, который станет вашим фаворитом: идеальный рулет из индейки
Гороскоп на ноябрь-2025: в предвкушении новогоднего чуда!
«Русские очень близки»: экс-разведчик назвал следующий шаг ВСУ в ДНР
«Вы лучше меня знаете»: Набиуллина откровенно высказалась об инфляции
Более 60 тысяч тонн нефтепродуктов завезли в труднодоступные поселки ЯНАО
Названы самые полезные консервы
Дело Чекалиных близится к финалу
Москвичам рассказали, появится ли снежный покров в столице в ноябре
Магнитные бури сегодня, 29 октября: что завтра, бессонница, упадок сил
Стало известно, что грозит сыну Усольцевых при сокрытии побега семьи
Поклонская обвинила журналиста в раскрытии ее паспортных данных
«Какой резон?»: политолог о нежелании Ким Чен Ына встречаться с Трампом
Песков: Путин и Алиев обсуждали тему ареста россиян в Баку
Доллар подскочит до 100 рублей? Курсы валют 29 октября, что с евро и юанем
Чистая прибыль одного из крупнейших автоконцернов мира упала вдвое
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.