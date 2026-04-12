Самый страшный грех на Пасху: не чревоугодие, а то, что делает каждый третий

Самый большой грех на Пасху — вовсе не пропущенная служба или кулич, купленный в магазине, а неочевидная ошибка, о которой редко говорят вслух: превращение праздника в соревнование по «правильному» соблюдению традиций.

Вместо радости многие впадают в гордыню, осуждая тех, кто не постился, чьи куличи не такие пышные или кто «не так» крестится в храме. Эта внутренняя агрессия и возвышение себя над ближним перечеркивают весь духовный смысл Пасхи. Кроме того, священнослужители выделяют еще одну ошибку: безудержное веселье, переходящее в разгул и возвращение к старым грехам.

Важно помнить: если вы проснулись в пасхальное утро с желанием поругаться с соседями за неправильно покрашенные яйца или пожалеть себя, что не успели приготовить «идеальный» кулич, вы теряете самую суть праздника — смирение и любовь.

