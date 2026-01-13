Самый красивый в мире кот появится на февральской выставке в Москве

Абиссинский кот из России по кличке Дарлен Флер Далмор Блэк, ставший первым в рейтинге Всемирной федерации кошек за 2025 год, может поучаствовать в февральской выставке в Гостином Дворе в Москве, рассказала РИА Новости его владелица Дарья Грузинова. Она уточнила, что питомец взял паузу после сезона, но организаторы ждут его на шоу «Золотая лапа».

Кот сейчас на перерыве после откатанного сезона, но, скорее всего, он придет в феврале на выставку «Золотая лапа» в Гостином Дворе, — сказала Грузинова.

По словам владелицы Далмора, у него все хорошо, а значительную часть успеха обеспечил заводчик, у которого кот родился и вырос. Грузинова также планирует дальнейшее разведение чемпиона и уверена в его качестве.

Очень достойный представитель породы, — отметила она.

Ранее ветеринар Михаил Шеляков рассказал, что правильный уход и внимание к потребностям питомца помогут воспитать ласковую кошку. Он отметил, что на характер котенка влияет не только генетика, но и условия, в которых он растет.

Зоопсихолог Светлана Капустина между тем объяснила, что кормление кошки исключительно сухим кормом может спровоцировать образование камней в почках из-за недостатка влаги в организме. По ее словам, на практике сложно проконтролировать, сколько воды ежедневно выпивает питомец.