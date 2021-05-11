Самолёт с раненными при стрельбе в Казани прибыл в Москву

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Спецборт МЧС с пострадавшими при стрельбе в казанской гимназии приземлился в подмосковном аэропорту Жуковский. Самолёт доставил в столицу девять пострадавших, сообщает KP.ru.

Спецборт МЧС РФ приземлился в Жуковском в 15:55, — сообщили журналистам в МЧС.

На аэродроме его встретили бригады медиков на реанимобилях. Пациентов доставят в московские больницы.

Ранее стало известно, что девятерых пострадавших — пятерых детей и четырёх взрослых — спецбортом МЧС решили перевезти на лечение в Москву. Борт МЧС прибыл в Казань днём ранее. Он привёз в столицу Татарстана группу медиков и оборудование, необходимое для оказания помощи пострадавшим.

Как рассказали казанские медики, состояние пятерых детей, находящихся в реанимации, остаётся тяжёлым. Ещё у одного — крайне тяжёлое. Однако каких именно пациентов доставили в Москву, не уточняется.

Утром 11 мая произошло нападение на школу № 175 в Казани. По данным МВД и СК, нападавшим был 19-летний молодой человек. Его задержали и завели уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Различные источники утверждают, что им был Ильназ Галявиев, ранее учившийся в этой гимназии. Ему грозит пожизненное заключение.

В результате атаки погибли, по последним данным, девять человек, ещё 23 ранены. 12 мая объявлено в Татарстане днём траура, в Казани прошли похороны погибших.