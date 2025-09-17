Празднование Дня города в Москве
Самая необычная закуска на моем столе! «Рафаэлло» из крабовых палочек и сыра — вкуснота

Закуска «Рафаэлло» из крабовых палочек и сыра — это изысканное и невероятно вкусное блюдо, которое станет настоящим украшением вашего праздничного стола. Нежные шарики с пикантной начинкой из оливок и орехов покоряют с первого укуса, а их приготовление не требует много времени и усилий. Эта закуска сочетает в себе нежность крабовых палочек, насыщенный вкус пармезана и пикантность чеснока, создавая гармоничный и запоминающийся вкус. Идеально подходит к бокалу вина или в качестве закуски к основным блюдам.

Вам понадобится: 1 упаковка крабовых палочек (200 г), 100 г пармезана, 20-30 грецких орехов, 1 банка оливок без косточек, 4 ст. л. майонеза, 1 зубчик чеснока. Для соуса: 2 ст. л. оливкового масла, ½ стручка красного перца чили, укроп по вкусу. Обжарьте грецкие орехи на сухой сковороде до золотистого цвета. Половину измельчите в крошку, вторую половину оставьте для начинки. Натрите крабовые палочки и сыр на мелкой терке. Смешайте их с майонезом, чесноком и измельченными орехами. Начините каждую оливку кусочком ореха. Сформируйте из сырной массы шарики, вложите внутрь каждого оливку и аккуратно закройте. Обваляйте в оставшихся измельченных орехах. Подавайте с соусом из оливкового масла, мелко нарезанного чили и укропа.

