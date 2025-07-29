Салат «Вместо оливье» — вкусная замена классике! Неизбитое сочетание! Этот легкий и сытный салат станет приятным разнообразием для праздничного меню. Нежная курица, ароматные грибы и хрустящие огурцы создают идеальный баланс вкусов.

Ингредиенты

Куриная грудка — 1 шт. (около 300 г)

Вешенки — 200 г

Свежий огурец — 1 крупный

Репчатый лук — 1 шт.

Яйца — 2 шт.

Грецкие орехи — горсть

Майонез — 2 ст. л.

Соль — по вкусу

Приготовление

Куриную грудку запекаем в духовке до готовности (40 минут при 180 °C), охлаждаем и разделяем на волокна. Вешенки нарезаем пластинами, лук — полукольцами. Обжариваем 5–7 минут до золотистого цвета. Огурец нарезаем соломкой, вареные яйца — кубиками. Грецкие орехи слегка подсушиваем на сухой сковороде (2–3 минуты). Смешиваем все компоненты, заправляем майонезом, солим по вкусу.

Ранее мы готовили летний салат из помидоров с горчично-медовой заправкой! Очень вкусно.