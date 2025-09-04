Саммит ШОС — 2025
Салат с копченой курицей и сухариками: вкусное сочетание простых продуктов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Салат с копченой курицей и сухариками! Этот салат — идеальное сочетание насыщенного вкуса копчёной курицы, сочных томатов и хрустящих сухариков. Лёгкий, но сытный, он станет отличным дополнением к ужину или самостоятельной закуской.

Ингредиенты (на 2 порции)

  • Копчёная курица — 200 г
  • Помидоры — 2 шт. (сочные)
  • Сыр твёрдый — 80 г
  • Сухарики — 60 г
  • Сметана — 2 ст. л.
  • Горчица — 1/2 ч. л.
  • Соевый соус — 1 ст. л.
  • Зелень (петрушка/укроп) — по вкусу

Приготовление

  1. Курицу нарежьте кубиками, помидоры — дольками, сыр натрите на крупной тёрке. В салатнице смешайте сметану, горчицу и соевый соус — это будет пикантная заправка.
  2. Добавьте курицу, помидоры и сыр, аккуратно перемешайте. Перед подачей посыпьте сухариками и рубленой зеленью, чтобы они остались хрустящими.

Секреты идеального салата: для более насыщенного вкуса используйте копчёные бёдрышки, сухарики лучше брать со вкусом «сыр» или «чеснок», подавайте сразу после приготовления.

Ранее мы готовили салат «Аристократ» с крабовыми палочками! Слоеная закуска понравится всем.

