Салат с копченой курицей и сухариками: вкусное сочетание простых продуктов

Салат с копченой курицей и сухариками! Этот салат — идеальное сочетание насыщенного вкуса копчёной курицы, сочных томатов и хрустящих сухариков. Лёгкий, но сытный, он станет отличным дополнением к ужину или самостоятельной закуской.

Ингредиенты (на 2 порции)

Копчёная курица — 200 г

Помидоры — 2 шт. (сочные)

Сыр твёрдый — 80 г

Сухарики — 60 г

Сметана — 2 ст. л.

Горчица — 1/2 ч. л.

Соевый соус — 1 ст. л.

Зелень (петрушка/укроп) — по вкусу

Приготовление

Курицу нарежьте кубиками, помидоры — дольками, сыр натрите на крупной тёрке. В салатнице смешайте сметану, горчицу и соевый соус — это будет пикантная заправка. Добавьте курицу, помидоры и сыр, аккуратно перемешайте. Перед подачей посыпьте сухариками и рубленой зеленью, чтобы они остались хрустящими.

Секреты идеального салата: для более насыщенного вкуса используйте копчёные бёдрышки, сухарики лучше брать со вкусом «сыр» или «чеснок», подавайте сразу после приготовления.

