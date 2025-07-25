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25 июля 2025 в 12:00

Салат по-гавайски с курицей и грецкими орехами! Экзотика на каждый день

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Салат по-гавайски с курицей, ананасами и грецкими орехами! Экзотика на каждый день – простой, но эффектный салат! Он прекрасно подойдёт и для праздничного стола, и для обычного ужина. В салате сочетается всё: мягкое мясо, сладкие фрукты, хрустящие орехи и свежая зелень.

Ингредиенты

  • Куриное филе — 2 шт
  • Ананасы консервированные — 220 г
  • Листья салата — 1/2 пучка
  • Грецкие орехи — 50 г
  • Майонез — 2 ст. л.
  • Горчица зернистая — 1 ч.л.
  • Соевый соус — 1 ст.л.
  • Авокадо — 1/2 шт

Приготовление

  1. Отварите куриное филе в подсоленной воде до готовности около 20 минут. Остудите мясо и нарежьте его крупными ломтиками. Нарежьте ананасы кусочками среднего размера. Листья салата вымойте, обсушите и порвите руками. Выложите на тарелку зелёную подушку из салата.
  2. Сверху равномерно разложите кусочки курицы. Добавьте ананасы между ломтиками курицы. Полейте салат майонезом, смешанным с горчицей, соевым соусом и размятым авокадо по вкусу. Посыпьте сверху рублеными грецкими орехами.

Ранее мы готовили сырный салат с хрустящими сухариками! Все смешал — и готово.

салат
курица
авокадо
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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