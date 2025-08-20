Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 августа 2025 в 12:00

Салат «Русский» — сытный и низкокалорийный! Вкусный рецепт с печенью

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Салат «Русский» — сытный и низкокалорийный! Вкусный рецепт с печенью! Этот салат сочетает в себе нежность печени, пикантность маринованных огурцов и аромат обжаренных грибов. Идеальный вариант для тех, кто следит за питанием, но не хочет отказываться от вкусной еды!

Ингредиенты

  • Говяжья печень — 0,5 кг
  • Яйца — 5 шт.
  • Маринованные огурцы — 3 шт.
  • Шампиньоны жареные — 300 г
  • Лук репчатый — 2 шт.
  • Масло растительное — 1 ст. л.
  • Натуральный йогурт — 3 ст. л.
  • Зеленый лук — 20 г
  • Соль, перец — по вкусу

КБЖУ на 100 г: 89 ккал | Белки 10,3 г | Жиры 3,8 г | Углеводы 3,1 г

Приготовление

  1. Печень и яйца отварите, остудите и нарежьте мелкими кубиками. Лук измельчите и обжарьте до золотистого цвета. Отдельно обжарьте шампиньоны.
  2. Остудите. Смешайте печень, яйца, огурцы и грибы с луком. Заправьте йогуртом, посолите, поперчите. Посыпьте зеленым луком перед подачей. Летом маринованные огурцы можно заменить на свежие.

Ранее мы делились рецептом вкусного завсегдатая застолий! Салат «Венеция» из 5 простых ингредиентов.

салат
яйца
печень
огурцы
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Счастье привалило»: Диброва раскрыла, чем займется на фоне развода
Писатель предостерег подростков от чтения фэнтези
Историк указал на нюанс в совете Стубба Киеву пойти по «финскому сценарию»
Мать Дарьи Дугиной приехала на открытие памятника дочери
В Госдуме объяснили, кого Британия шлет троянским конем на Украину
Военэксперт ответил, как украинские диверсанты попали в Брянскую область
Москвич ублажал себя возле одного из столичных аэропортов и попал на видео
Россиянам дали совет, как сэкономить на оплате коммунальных услуг
Болид «Формулы-1» промчался по обычной трассе и попал на видео
Москвич развращал российских школьниц в интернете
Трамп захотел «поджарить» мигрантов на стене с Мексикой
В Италии уточнили, что могут означать гарантии безопасности для Украины
В Госдуме усомнились в знаниях Стубба после слов о перемирии 1944 года
Врач предупредила о вреде зеленых яблок для желудка и иммунитета
Ученые придумали, как добраться до недоступных высот атмосферы
Назван главный движущий фактор встречи РФ, США и Украины в ближайшее время
Трое человек погибли после игры детей с поджиганием дивана
Стало известно, как не растянуть желудок едой
Источники: Бастрыкин возглавит Верховный суд. Что известно, инсайды
Хинштейн необычно отреагировал на сделку экс-главы Курщины со следствием
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Москва

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.