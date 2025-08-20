Салат «Русский» — сытный и низкокалорийный! Вкусный рецепт с печенью! Этот салат сочетает в себе нежность печени, пикантность маринованных огурцов и аромат обжаренных грибов. Идеальный вариант для тех, кто следит за питанием, но не хочет отказываться от вкусной еды!

Ингредиенты

Говяжья печень — 0,5 кг

Яйца — 5 шт.

Маринованные огурцы — 3 шт.

Шампиньоны жареные — 300 г

Лук репчатый — 2 шт.

Масло растительное — 1 ст. л.

Натуральный йогурт — 3 ст. л.

Зеленый лук — 20 г

Соль, перец — по вкусу

КБЖУ на 100 г: 89 ккал | Белки 10,3 г | Жиры 3,8 г | Углеводы 3,1 г

Приготовление

Печень и яйца отварите, остудите и нарежьте мелкими кубиками. Лук измельчите и обжарьте до золотистого цвета. Отдельно обжарьте шампиньоны. Остудите. Смешайте печень, яйца, огурцы и грибы с луком. Заправьте йогуртом, посолите, поперчите. Посыпьте зеленым луком перед подачей. Летом маринованные огурцы можно заменить на свежие.

