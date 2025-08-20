Салат «Русский» — сытный и низкокалорийный! Вкусный рецепт с печенью! Этот салат сочетает в себе нежность печени, пикантность маринованных огурцов и аромат обжаренных грибов. Идеальный вариант для тех, кто следит за питанием, но не хочет отказываться от вкусной еды!
Ингредиенты
- Говяжья печень — 0,5 кг
- Яйца — 5 шт.
- Маринованные огурцы — 3 шт.
- Шампиньоны жареные — 300 г
- Лук репчатый — 2 шт.
- Масло растительное — 1 ст. л.
- Натуральный йогурт — 3 ст. л.
- Зеленый лук — 20 г
- Соль, перец — по вкусу
КБЖУ на 100 г: 89 ккал | Белки 10,3 г | Жиры 3,8 г | Углеводы 3,1 г
Приготовление
- Печень и яйца отварите, остудите и нарежьте мелкими кубиками. Лук измельчите и обжарьте до золотистого цвета. Отдельно обжарьте шампиньоны.
- Остудите. Смешайте печень, яйца, огурцы и грибы с луком. Заправьте йогуртом, посолите, поперчите. Посыпьте зеленым луком перед подачей. Летом маринованные огурцы можно заменить на свежие.
