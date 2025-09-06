Французский паштет из куриной печени с салом и коньяком: домашний деликатес

Французский паштет из куриной печени с салом и коньяком: домашний деликатес

Французский паштет из куриной печени с салом и коньяком! Изысканная закуска, которая украсит любое торжество. Нежный сливочный вкус с пряными нотками коньяка и гранатовым желе — настоящий кусочек Франции на вашем столе!

Ингредиенты

Куриная печень — 500 г

Свиное сало — 100 г

Морковь — 2 шт.

Лук-шалот — 2 шт.

Сливочное масло — 50 г

Сметана — 100 г

Коньяк — 50 мл

Гранат — 1 шт.

Гвоздика — 3 бутона

Тмин — 1 щепотка

Майоран — 1 щепотка

Желатин — 40 г

Соль, сахар, перец — по вкусу

Приготовление

Сало нарежьте кубиками и обжарьте до золотистости. Добавьте мелко нарезанные лук-шалот и морковь, пассеруйте 5 минут. Печень промойте, обсушите и выложите к овощам. Влейте коньяк и тушите под крышкой 10 минут на среднем огне. Добавьте специи, сливочное масло и потушите ещё 5 минут. Измельчите массу блендером со сметаной до кремообразного состояния. Разведите желатин по инструкции, смешайте с гранатовым соком. Выложите паштет в форму, сверху аккуратно распределите желе с гранатовыми зёрнами. Охлаждайте в холодильнике 4 часа.

Ранее мы готовили невероятную печень в томатно-луковом соусе! Когда надоело мясо.