Салат «Огненная грива» принесет деньги в год Огненной Лошади — готовим на новогодний стол без хлопот и танцев с бубном

Встречать год Огненной Лошади нужно с соответствующим размахом, и салат «Огненная грива» станет его главным гастрономическим символом. Это блюдо — не просто закуска, а настоящая метафора страсти, силы и энергии, которые дарит это животное. Его яркий, сочный вид, напоминающий вспышку пламени, сразу создаст на столе праздничную атмосферу и привлечет взгляды всех гостей. Вкус обещает быть не менее впечатляющим — пикантным, сбалансированным и запоминающимся. Такой салат не стыдно поставить в центр стола, ведь он отвечает и эстетическим, и символическим требованиям наступающего года.

Для приготовления вам понадобится: 300 г отварного куриного филе, 4 яйца, 2 свежих огурца, 1 крупный сладкий перец (лучше красный или оранжевый), 150 г твердого сыра, 100 г консервированной кукурузы, 1 свежая морковь и пучок зеленого лука. Для заправки смешайте 150 г сметаны и 2 столовые ложки майонеза, добавьте щепотку паприки для пикантности. Куриное филе нарежьте мелкой соломкой, яйца и сыр натрите на крупной терке, огурцы и перец нарежьте тонкими полосками. Сырую морковь натрите на корейской терке для сочности. Выкладывайте салат слоями, промазывая каждый соусом: курица, затем морковь, яйца, огурцы, перец, кукуруза и сыр. Из мелко нарезанного зеленого лука сверху выложите пышную «гриву», которая и даст салату его огненное название.

