27 марта 2026 в 07:30

Салат «Момент» из 4 ингредиентов: варить ничего не надо — собираем за 7 минут и подаем

Салат «Момент» собирается за 7 минут! Иногда хочется чего-то быстрого, но вкусного — и этот салат как раз из таких. Минимум усилий, а результат радует каждый раз.

Секрет прост: удачное сочетание продуктов и немного свежей зелени, которая делает вкус более ярким и «живым». Отличный вариант и на каждый день, и когда гости уже на пороге.

Ингредиенты: ветчина — 200 г, твердый сыр — 150 г, кукуруза консервированная — 340 г, шампиньоны маринованные — 300 г, майонез — по вкусу, соль — по вкусу, зелень (укроп, петрушка, зеленый лук) — небольшой пучок.

Ветчину нарезают тонкой соломкой. Шампиньоны режут пластинками или половинками, если они небольшие. Сыр натирают на средней терке. Добавляют кукурузу, мелко нарезанную свежую зелень и немного соли.

Заправляют майонезом и аккуратно перемешивают. Салат можно сразу подавать — он не требует настаивания. Получается сочный, сытный и очень вкусный вариант, который готовится буквально за считанные минуты.

Ранее мы делились рецептом полезного завтрака за 5 минут. Вкусный сверток с начинкой из яйца.

Проверено редакцией
Ольга Шмырева
