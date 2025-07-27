Салат «Минутка»: готовится быстрее, чем закипит чайник! Рецепт-экспресс!

Салат «Минутка» — это спасательный круг для тех, кто хочет чего-то вкусного, сытного и быстрого. Сочетание сочных помидоров, хрустящих сухариков и нежного сыра с пикантной ноткой чеснока — настоящий взрыв вкуса, который готовится буквально за пять минут. Этот салат не претендует на звание шедевра кулинарии, но точно станет вашей палочкой-выручалочкой в будни. Подавайте его сразу после приготовления — иначе сухарики размокнут, — украсив свежей зеленью или листьями салата для эстетики.

Возьмите 3 крупных помидора, нарежьте их кубиками и слегка откиньте на дуршлаг, чтобы убрать лишний сок. 200 г твердого сыра (например, «Российского» или «Гауда») натрите на крупной терке. Добавьте 100 г готовых сухариков со вкусом сыра или чеснока (можно сделать домашние из багета). 2 зубчика чеснока пропустите через пресс и смешайте с 3 ст. л. майонеза. Заправьте салат, аккуратно перемешайте и сразу подавайте, чтобы сухарики остались хрустящими. Для красоты выложите на листья салата и посыпьте рубленой петрушкой или укропом.

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