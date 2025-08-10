Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 августа 2025 в 08:00

Салат «Курица под шубой»! 4 ингредиента — и вкуснейшая закуска готова

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Салат «Курица под шубой»! 4 ингредиента — и вкуснейшая закуска готова! Этот многослойный салат сочетает нежную курицу, пикантный маринованный лук и привычные ингредиенты шубы в новом исполнении. Идеальный вариант для праздничного стола — сытный, оригинальный и очень аппетитный!

Ингредиенты

  • Куриное филе — 300 г
  • Картофель — 400 г (с кожурой)
  • Сыр твердый — 200 г
  • Яйца — 5–6 шт.
  • Лук — 1 шт.
  • Майонез — 230 г

Для маринада курицы

  • Соевый соус — 2 ст. л.
  • Лимонный сок — 1 ст. л.
  • Горчица — 1 ст. л.
  • Лук репчатый — 1 шт. (115 г)
  • Паприка, черный перец — по вкусу

Для маринада лука

  • Соль — 1 ч. л.
  • Сахар — 1 ч. л.
  • Уксус 9% — 1 ст. л.
  • Кипяток — 100 мл

Приготовление

  1. Отварите картофель в мундире и яйца. Куриное филе замаринуйте на 1–2 часа в смеси соевого соуса, лимонного сока, горчицы и специй, затем обжарьте до готовности. Лук нарежьте полукольцами и замаринуйте на 20 минут в горячей смеси соли, сахара и уксуса.
  2. Сборка салата. На дно блюда выложите тертый отварной картофель, смажьте майонезом, следующий слой — тертый сыр с майонезной прослойкой. Равномерно распределите маринованный лук и кусочки курицы. Покройте тертыми желтками и обильно смажьте майонезом. Завершающий слой — тертые яичные белки.

Охлаждайте салат 2–3 часа перед подачей — это позволит всем слоям хорошо пропитаться.

Ранее мы готовили чумовой салат «Селедка-красотка» со свеклой и горошком! Мегавкусный и простой.

курица
лук
сыр
картошка
салат
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
