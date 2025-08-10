Салат «Курица под шубой»! 4 ингредиента — и вкуснейшая закуска готова

Салат «Курица под шубой»! 4 ингредиента — и вкуснейшая закуска готова! Этот многослойный салат сочетает нежную курицу, пикантный маринованный лук и привычные ингредиенты шубы в новом исполнении. Идеальный вариант для праздничного стола — сытный, оригинальный и очень аппетитный!

Ингредиенты

Куриное филе — 300 г

Картофель — 400 г (с кожурой)

Сыр твердый — 200 г

Яйца — 5–6 шт.

Лук — 1 шт.

Майонез — 230 г

Для маринада курицы

Соевый соус — 2 ст. л.

Лимонный сок — 1 ст. л.

Горчица — 1 ст. л.

Лук репчатый — 1 шт. (115 г)

Паприка, черный перец — по вкусу

Для маринада лука

Соль — 1 ч. л.

Сахар — 1 ч. л.

Уксус 9% — 1 ст. л.

Кипяток — 100 мл

Приготовление

Отварите картофель в мундире и яйца. Куриное филе замаринуйте на 1–2 часа в смеси соевого соуса, лимонного сока, горчицы и специй, затем обжарьте до готовности. Лук нарежьте полукольцами и замаринуйте на 20 минут в горячей смеси соли, сахара и уксуса. Сборка салата. На дно блюда выложите тертый отварной картофель, смажьте майонезом, следующий слой — тертый сыр с майонезной прослойкой. Равномерно распределите маринованный лук и кусочки курицы. Покройте тертыми желтками и обильно смажьте майонезом. Завершающий слой — тертые яичные белки.

Охлаждайте салат 2–3 часа перед подачей — это позволит всем слоям хорошо пропитаться.

