Салат «Курица под шубой»! 4 ингредиента — и вкуснейшая закуска готова! Этот многослойный салат сочетает нежную курицу, пикантный маринованный лук и привычные ингредиенты шубы в новом исполнении. Идеальный вариант для праздничного стола — сытный, оригинальный и очень аппетитный!
Ингредиенты
- Куриное филе — 300 г
- Картофель — 400 г (с кожурой)
- Сыр твердый — 200 г
- Яйца — 5–6 шт.
- Лук — 1 шт.
- Майонез — 230 г
Для маринада курицы
- Соевый соус — 2 ст. л.
- Лимонный сок — 1 ст. л.
- Горчица — 1 ст. л.
- Лук репчатый — 1 шт. (115 г)
- Паприка, черный перец — по вкусу
Для маринада лука
- Соль — 1 ч. л.
- Сахар — 1 ч. л.
- Уксус 9% — 1 ст. л.
- Кипяток — 100 мл
Приготовление
- Отварите картофель в мундире и яйца. Куриное филе замаринуйте на 1–2 часа в смеси соевого соуса, лимонного сока, горчицы и специй, затем обжарьте до готовности. Лук нарежьте полукольцами и замаринуйте на 20 минут в горячей смеси соли, сахара и уксуса.
- Сборка салата. На дно блюда выложите тертый отварной картофель, смажьте майонезом, следующий слой — тертый сыр с майонезной прослойкой. Равномерно распределите маринованный лук и кусочки курицы. Покройте тертыми желтками и обильно смажьте майонезом. Завершающий слой — тертые яичные белки.
Охлаждайте салат 2–3 часа перед подачей — это позволит всем слоям хорошо пропитаться.
