Салат «Красотка» залетает на ура — худею, но ем с кайфом: сочная капуста рулит

Краснокочанная капуста — отличный вариант для легких салатов: она сочная, хрустящая и выглядит ярче привычной белокочанной. Такой салат получается свежим, сытным и при этом не перегружает калориями — идеален для весны и легких ужинов.

Ингредиенты:

краснокочанная капуста — 500 г;

огурец свежий — 1 шт.;

зеленый лук — 1 пучок;

чеснок — 1 зубчик;

ветчина — 200 г;

сметана — по вкусу;

соль — по вкусу.

Приготовление

Капусту нашинкуйте как можно тоньше — так она станет мягче и вкуснее. Огурец разрежьте, уберите водянистую серединку и нарежьте дольками. Лук мелко порежьте, чеснок пропустите через пресс. Ветчину нарежьте аккуратной соломкой.

Смешайте все в глубокой миске, добавьте сметану и соль по вкусу. При желании замените сметану на греческий йогурт или легкий майонез. Уберите салат в холодильник хотя бы на 20–30 минут — он настоится и станет еще вкуснее.

