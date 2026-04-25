25 апреля 2026 в 09:00

Салат «Красотка» залетает на ура — худею, но ем с кайфом: сочная капуста рулит

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Краснокочанная капуста — отличный вариант для легких салатов: она сочная, хрустящая и выглядит ярче привычной белокочанной. Такой салат получается свежим, сытным и при этом не перегружает калориями — идеален для весны и легких ужинов.

Ингредиенты:

  • краснокочанная капуста — 500 г;
  • огурец свежий — 1 шт.;
  • зеленый лук — 1 пучок;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • ветчина — 200 г;
  • сметана — по вкусу;
  • соль — по вкусу.

Приготовление

Капусту нашинкуйте как можно тоньше — так она станет мягче и вкуснее. Огурец разрежьте, уберите водянистую серединку и нарежьте дольками. Лук мелко порежьте, чеснок пропустите через пресс. Ветчину нарежьте аккуратной соломкой.

Смешайте все в глубокой миске, добавьте сметану и соль по вкусу. При желании замените сметану на греческий йогурт или легкий майонез. Уберите салат в холодильник хотя бы на 20–30 минут — он настоится и станет еще вкуснее.

Ранее сообщалось, что, если хочется вкусного и полезного салата, но нет времени на долгие приготовления, этот вариант идеально подойдет.

Проверено редакцией
Читайте также
Вместо обычных отбивных — эти «Соломоны»: мясо с хрустящей корочкой, сочное и нежное
Нарезаю тостовый хлеб и смазываю маслом — через 20 минут смакую сырные палочки: хрустящие, ароматные, с чесноком
Беру куриное филе, шампиньоны и сметану — и в лаваш. Обалденный рулет — вкуснее любых закусок
Беру копченую колбасу, огурец и горошек — через 1 минуту на столе салат «Миледи», сытный и хрустящий
Маринад к шашлыку на майские — с азиатским акцентом, нежный, пикантный: без уксуса и майонеза
Марина Макарова
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
В России ввели ГОСТ на отопление квартир
Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
