Салат, который спасает вечер: «простецкий» ужин из банки грибов с вау-эффектом

Этот салат выручает, когда гости уже на пороге, а в холодильнике нет ничего «парадного». Готовится быстро, без варки, а по вкусу получается сытным и даже праздничным. Иногда самые простые продукты дают самый удачный результат.

Ингредиенты:

  • шампиньоны — 250 г;
  • консервированная горбуша — 1 банка;
  • лук репчатый — 1 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • грецкие орехи — 2 ст. л.;
  • майонез — 2 ст. л.;
  • соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Лук нарежьте мелкими кубиками, при желании обдайте кипятком. Шампиньоны нарежьте и быстро обжарьте до легкой золотистости. Морковь натрите и слегка обжарьте вместе с луком до мягкости.

Горбушу разомните вилкой. Орехи подсушите на сухой сковороде буквально 30–40 секунд и измельчите. Теперь собирайте салат слоями: рыба, немного майонеза, грибы, снова майонез, затем лук с морковью. Сверху посыпьте орехами.

Дайте настояться хотя бы 10 минут — и можно подавать. Салат получается нежным, ароматным и неожиданно праздничным из самых обычных продуктов.

Читайте также
В России резко подскочил спрос на ретроавтомобили
Общество
В России резко подскочил спрос на ретроавтомобили
HR-эксперт перечислил, каких специалистов не хватает на рынке труда России
Общество
HR-эксперт перечислил, каких специалистов не хватает на рынке труда России
Разминаю консервы тунца с огурцом и яйцом — в лаваш. Бюджетный рулет на праздник — вкуснее, чем с красной рыбой
Общество
Разминаю консервы тунца с огурцом и яйцом — в лаваш. Бюджетный рулет на праздник — вкуснее, чем с красной рыбой
Пирог со вкусом самсы из ленивого слоеного теста за 10 минут — сочный, слоистый, хрустящий
Общество
Пирог со вкусом самсы из ленивого слоеного теста за 10 минут — сочный, слоистый, хрустящий
Пирог «Перина» — светлая версия без какао: творожная начинка сеточкой, нежнее и воздушнее торта
Общество
Пирог «Перина» — светлая версия без какао: творожная начинка сеточкой, нежнее и воздушнее торта
«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
Общество

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Общество

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

Пачка творога и стакан кефира — через 25 минут на столе «узелки»: воздушные, мягкие, как облако, и ароматнее ватрушек
Общество

Пачка творога и стакан кефира — через 25 минут на столе «узелки»: воздушные, мягкие, как облако, и ароматнее ватрушек

