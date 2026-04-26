Салат, который спасает вечер: «простецкий» ужин из банки грибов с вау-эффектом

Этот салат выручает, когда гости уже на пороге, а в холодильнике нет ничего «парадного». Готовится быстро, без варки, а по вкусу получается сытным и даже праздничным. Иногда самые простые продукты дают самый удачный результат.
Ингредиенты:
- шампиньоны — 250 г;
- консервированная горбуша — 1 банка;
- лук репчатый — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- грецкие орехи — 2 ст. л.;
- майонез — 2 ст. л.;
- соль, перец — по вкусу.
Приготовление
Лук нарежьте мелкими кубиками, при желании обдайте кипятком. Шампиньоны нарежьте и быстро обжарьте до легкой золотистости. Морковь натрите и слегка обжарьте вместе с луком до мягкости.
Горбушу разомните вилкой. Орехи подсушите на сухой сковороде буквально 30–40 секунд и измельчите. Теперь собирайте салат слоями: рыба, немного майонеза, грибы, снова майонез, затем лук с морковью. Сверху посыпьте орехами.
Дайте настояться хотя бы 10 минут — и можно подавать. Салат получается нежным, ароматным и неожиданно праздничным из самых обычных продуктов.
