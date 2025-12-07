ТИЭФ'25
07 декабря 2025

Салат, который напоминает Цезарь, но готовится быстрее и сочнее: простой рецепт с ананасом, удивляющий легкостью и свежим вкусом

Если хочется чего-то легкого, яркого и необычного, этот салат станет настоящей находкой. Он похож на привычный Цезарь, но благодаря ананасу получается свежее и нежнее. А готовится он настолько быстро, что выручит даже в самый занятый день.

Возьмите куриную грудку 300 г, пекинскую капусту 300 г, 3 яйца, ананас 100 г, немного сливочного и растительного масла, 2–3 ст. л. майонеза, соль, перец, а для подачи — горсть сухариков и грецких орехов.

Филе обжарьте до румяности и дайте остыть, яйца отварите, ананас нарежьте кусочками, капусту нашинкуйте. В миске соедините капусту, курицу, яйца и ананас, добавьте майонез и перемешайте. Дайте салату постоять несколько минут, чтобы вкус стал более гармоничным. Перед подачей посыпьте сухариками и орехами — получится хрустящий и ароматный акцент. Приятного аппетита!

Ранее сообщалось, что многие хозяйки удивляются, почему дрожжевое тесто иногда ведет себя капризно. На самом деле все гораздо проще, чем кажется: стоит лишь создать дрожжам правильные условия, и любая выпечка получится пышной и ароматной.

куриная грудка (филе) — 300 г;
капуста пекинская — 300 г (примерно половина среднего кочана);
яйцо куриное — 3 шт.;
ананас консервированный — 100 г;
масло сливочное — 20−30 г;
масло растительное — 1−2 ст. л.;
майонез (для заправки) — 2−3 ст. л.;
соль — по вкусу;
перец черный молотый — по вкусу;
сухарики ржаные или пшеничные — небольшая горсть;
орехи грецкие (очищенные) — небольшая горсть.
Филе обжарьте до румяности и дайте остыть, яйца отварите, ананас нарежьте кусочками, капусту нашинкуйте.
В миске соедините капусту, курицу, яйца и ананас, добавьте майонез и перемешайте.
Дайте салату постоять несколько минут, чтобы вкус стал более гармоничным.
Перед подачей посыпьте сухариками и орехами — получится хрустящий и ароматный акцент.
