Салат, который напоминает Цезарь, но готовится быстрее и сочнее: простой рецепт с ананасом, удивляющий легкостью и свежим вкусом

Если хочется чего-то легкого, яркого и необычного, этот салат станет настоящей находкой. Он похож на привычный Цезарь, но благодаря ананасу получается свежее и нежнее. А готовится он настолько быстро, что выручит даже в самый занятый день.

Возьмите куриную грудку 300 г, пекинскую капусту 300 г, 3 яйца, ананас 100 г, немного сливочного и растительного масла, 2–3 ст. л. майонеза, соль, перец, а для подачи — горсть сухариков и грецких орехов.

Филе обжарьте до румяности и дайте остыть, яйца отварите, ананас нарежьте кусочками, капусту нашинкуйте. В миске соедините капусту, курицу, яйца и ананас, добавьте майонез и перемешайте. Дайте салату постоять несколько минут, чтобы вкус стал более гармоничным. Перед подачей посыпьте сухариками и орехами — получится хрустящий и ароматный акцент. Приятного аппетита!

