Салат, который напоминает Цезарь, но готовится быстрее и сочнее: простой рецепт с ананасом, удивляющий легкостью и свежим вкусом

Если хочется чего-то легкого, яркого и необычного, этот салат станет настоящей находкой. Он похож на привычный Цезарь, но благодаря ананасу получается свежее и нежнее. А готовится он настолько быстро, что выручит даже в самый занятый день.
Возьмите куриную грудку 300 г, пекинскую капусту 300 г, 3 яйца, ананас 100 г, немного сливочного и растительного масла, 2–3 ст. л. майонеза, соль, перец, а для подачи — горсть сухариков и грецких орехов.
Филе обжарьте до румяности и дайте остыть, яйца отварите, ананас нарежьте кусочками, капусту нашинкуйте. В миске соедините капусту, курицу, яйца и ананас, добавьте майонез и перемешайте. Дайте салату постоять несколько минут, чтобы вкус стал более гармоничным. Перед подачей посыпьте сухариками и орехами — получится хрустящий и ароматный акцент. Приятного аппетита!
куриная грудка (филе) — 300 г; капуста пекинская — 300 г (примерно половина среднего кочана); яйцо куриное — 3 шт.; ананас консервированный — 100 г; масло сливочное — 20−30 г; масло растительное — 1−2 ст. л.; майонез (для заправки) — 2−3 ст. л.; соль — по вкусу; перец черный молотый — по вкусу; сухарики ржаные или пшеничные — небольшая горсть; орехи грецкие (очищенные) — небольшая горсть.
Филе обжарьте до румяности и дайте остыть, яйца отварите, ананас нарежьте кусочками, капусту нашинкуйте.
В миске соедините капусту, курицу, яйца и ананас, добавьте майонез и перемешайте.
Дайте салату постоять несколько минут, чтобы вкус стал более гармоничным.
Перед подачей посыпьте сухариками и орехами — получится хрустящий и ароматный акцент.