Салат «Костромской» в порционных корзиночках — сочнее, красивее и в сто раз интереснее оливье

Беру муку, масло и говядину — и готовлю порционные корзиночки с салатом «Костромской», которые гости сметают быстрее, чем классику. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для праздничного стола, когда хочется удивить необычной подачей и насыщенным вкусом.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящие румяные корзиночки из песочного теста, а внутри — сочный салат из отварной говядины, редьки, моркови и чеснока, заправленный сметаной с майонезом.

Для приготовления корзиночек вам понадобится: 100 г маргарина или сливочного масла, желток, щепотка соли, сметана по необходимости, мука по вкусу. Масло порубите с мукой и солью, добавьте желток и немного сметаны, замесите тесто, уберите в холодильник на 15 минут.

Раскатайте, выложите в формы, выпекайте 15 минут при 240 °С. Для салата: 300 г отварной говядины, морковь, редька, 2 зубчика чеснока, 3 столовые ложки сметаны, 2 столовые ложки майонеза, соль и перец по вкусу. Мясо нарежьте соломкой, морковь и редьку натрите на крупной терке, чеснок измельчите. Смешайте все с заправкой, выложите в остывшие корзиночки. Подавайте сразу — этот забытый рецепт станет хитом.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.