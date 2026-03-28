28 марта 2026 в 09:05

Салат из банки фасоли и яиц: простой рецепт для будней, сытный и очень вкусный

Салат из банки фасоли и яиц — когда нужно быстро что-то приготовить без лишних хлопот, этот вариант выручает всегда — продукты доступные, а результат получается насыщенный и аппетитный.

Салат хорошо подходит и для ужина, и как перекус: он питательный, но при этом не требует долгой готовки.

Ингредиенты: консервированная красная фасоль — 1 банка, яйца — 3 шт., морковь — 1 шт. (отварная), сыр со сливочным вкусом — 100–120 г, чеснок — 1–2 зубчика, майонез — 2–3 ст. л., соль, перец — по вкусу.

Приготовление: яйца и морковь натрите на терке, сыр также натрите. Чеснок измельчите через пресс. С фасоли слейте жидкость и добавьте ее к остальным ингредиентам. Посолите, поперчите, заправьте майонезом и аккуратно перемешайте.

Дайте салату немного настояться — так вкус станет более насыщенным. Получается простой, сытный салат с мягкой текстурой и легкой пикантностью — отличный вариант на каждый день.

Ранее мы делились рецептом легкого оливье для весны. Заправка из йогурта и желтка и копченая грудка — вкус обалденный.

Проверено редакцией
Никаких больше скучных зимних салатов: готовлю «Любимый» с черемшой и горошком — аромат весны на вашей кухне
Салат «Позитив» ем всю весну и худею — пекинка, яйца и пара секретов для сытности
Кидаем на сковороду фасоль, томат и яйца: простой рецепт за 5 минут
Сытный перекус: салат с курицей и фасолью — ужин за 10 минут без хлопот
Раз попробовала, и теперь не остановиться, ем на завтрак и ужин: картофельные гнезда с яйцом
Ольга Шмырева
Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
