Салат «Генеральский» на зиму! Вкуснейшая закатка из капусты и овощей

Салат «Генеральский» на зиму! Вкуснейшая закатка из капусты и овощей

Салат «Генеральский» на зиму! Вкуснейшая закатка из капусты и овощей! Этот яркий и вкусный салат, возможно, получил своё название в честь какого-то генерала, но главное — он действительно восхитителен! Сочетание свежих овощей, пикантного маринада и аппетитного вида делает его идеальной заготовкой на зиму.

Ингредиенты

Помидоры — 1 кг

Огурцы — 1 кг

Лук репчатый — 300 г

Капуста — 300 г

Перец сладкий — 300 г

Морковь — 200 г

Соль — 2 ст. л.

Сахар — 100 г

Уксус 9% — 80 мл

Масло растительное — 150 мл

Зелень (петрушка) — пучок

Перец чили — 1 шт. (по желанию)

Приготовление

Огурцы нарежьте кружочками, капусту — тонкой соломкой. Помидоры и лук — полукольцами, перец — тонкими полосками. Морковь нарежьте мелко или натрите на терке для корейских салатов. Добавьте рубленую зелень и чили (по вкусу). Смешайте овощи, добавьте соль, сахар, масло и уксус. Оставьте на 3 часа, перемешивая каждые 30 минут. Разложите салат по стерильным банкам, залейте маринадом. Стерилизуйте: 0,5 л — 20 минут, 1 л — 30 минут. Закатайте, переверните и укутайте до остывания.

Готовый салат сохраняет максимум витаминов и радует вкусом круглый год!

Ранее мы делились рецептом в копилку закаток на зиму! Нужны лишь помидоры и лук, а получается шедевр.