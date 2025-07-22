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22 июля 2025 в 16:30

Салат «Генеральский» на зиму! Вкуснейшая закатка из капусты и овощей

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Салат «Генеральский» на зиму! Вкуснейшая закатка из капусты и овощей! Этот яркий и вкусный салат, возможно, получил своё название в честь какого-то генерала, но главное — он действительно восхитителен! Сочетание свежих овощей, пикантного маринада и аппетитного вида делает его идеальной заготовкой на зиму.

Ингредиенты

  • Помидоры — 1 кг
  • Огурцы — 1 кг
  • Лук репчатый — 300 г
  • Капуста — 300 г
  • Перец сладкий — 300 г
  • Морковь — 200 г
  • Соль — 2 ст. л.
  • Сахар — 100 г
  • Уксус 9% — 80 мл
  • Масло растительное — 150 мл
  • Зелень (петрушка) — пучок
  • Перец чили — 1 шт. (по желанию)

Приготовление

  1. Огурцы нарежьте кружочками, капусту — тонкой соломкой. Помидоры и лук — полукольцами, перец — тонкими полосками. Морковь нарежьте мелко или натрите на терке для корейских салатов. Добавьте рубленую зелень и чили (по вкусу).
  2. Смешайте овощи, добавьте соль, сахар, масло и уксус. Оставьте на 3 часа, перемешивая каждые 30 минут. Разложите салат по стерильным банкам, залейте маринадом.
  3. Стерилизуйте: 0,5 л — 20 минут, 1 л — 30 минут. Закатайте, переверните и укутайте до остывания.

Готовый салат сохраняет максимум витаминов и радует вкусом круглый год!

Ранее мы делились рецептом в копилку закаток на зиму! Нужны лишь помидоры и лук, а получается шедевр.

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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