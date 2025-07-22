Салат «Генеральский» на зиму! Вкуснейшая закатка из капусты и овощей! Этот яркий и вкусный салат, возможно, получил своё название в честь какого-то генерала, но главное — он действительно восхитителен! Сочетание свежих овощей, пикантного маринада и аппетитного вида делает его идеальной заготовкой на зиму.
Ингредиенты
- Помидоры — 1 кг
- Огурцы — 1 кг
- Лук репчатый — 300 г
- Капуста — 300 г
- Перец сладкий — 300 г
- Морковь — 200 г
- Соль — 2 ст. л.
- Сахар — 100 г
- Уксус 9% — 80 мл
- Масло растительное — 150 мл
- Зелень (петрушка) — пучок
- Перец чили — 1 шт. (по желанию)
Приготовление
- Огурцы нарежьте кружочками, капусту — тонкой соломкой. Помидоры и лук — полукольцами, перец — тонкими полосками. Морковь нарежьте мелко или натрите на терке для корейских салатов. Добавьте рубленую зелень и чили (по вкусу).
- Смешайте овощи, добавьте соль, сахар, масло и уксус. Оставьте на 3 часа, перемешивая каждые 30 минут. Разложите салат по стерильным банкам, залейте маринадом.
- Стерилизуйте: 0,5 л — 20 минут, 1 л — 30 минут. Закатайте, переверните и укутайте до остывания.
Готовый салат сохраняет максимум витаминов и радует вкусом круглый год!
Ранее мы делились рецептом в копилку закаток на зиму! Нужны лишь помидоры и лук, а получается шедевр.