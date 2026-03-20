20 марта 2026 в 18:46

Салат «Бурлеск» с картофелем и шампиньонами: заменит ужин и разнообразит меню в Великий пост

Салат «Бурлеск» с картофелем и шампиньонами — это яркое, сытное и невероятно ароматное блюдо, которое готовится без капли майонеза и даже без дополнительной заправки. Он заменит ужин и разнообразит меню в Великий пост!

Ингредиенты

Для приготовления понадобится: 6-8 средних картофелин, 400 г шампиньонов, 2 крупные луковицы, 3-4 соленых огурца, пучок укропа и петрушки, соль, перец, растительное масло для жарки.

Как приготовить

Картофель отварите в мундире, остудите, очистите и нарежьте кубиками среднего размера. Лук нарежьте кубиками, грибы — пластинками. На сковороде разогрейте масло, обжарьте лук до прозрачности, добавьте грибы и жарьте на среднем огне до выпаривания жидкости и золотистого цвета, посолите и поперчите. Огурцы нарежьте мелкими кубиками. Зелень мелко порубите. В миске смешайте картофель, грибы с луком (вместе с маслом — это и будет заправка), огурцы и зелень. Аккуратно перемешайте. Дайте салату настояться 20-30 минут. Подавайте теплым или холодным.

Ранее стало известно, как приготовить постное рагу — будет вкусным на второй и даже третий день.

Проверено редакцией
Просто пожарить мясо — скучно. Превращаю стейк в согревающий салат по-азиатски. Добавляю пикантный соус и пир обеспечен
Этот каталонский салат — портал в средиземноморское лето. Черная чечевица, обжаренный лук и креветки в ароматном масле
Сосед попросил рецепт: как я готовлю курицу, от которой все в восторге
Приготовьте курицу в духовке «под кирпичом»: такого вы еще не пробовали
Никакого мяса, а наедаешься до отвала — то, что нужно в Великий пост: фаршированные перцы с грибами
Дарья Иванова
«Пиар-цели»: Трамп высмеял Украину после слов о помощи с Ираном
Захарова обвинила Киев в снабжении нелегальных рынков вооружений
УПЦ, предательство, анафема: как Филарет стал профессиональным раскольником
Трамп напугал японцев, удары по Тегерану, энцефалит без укуса: что дальше
Экс-олигарха оставили под стражей в Молдавии
Самолет премьера Чехии развернули из-за связанного с Израилем теракта
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
«Хватит безумия!»: в бундестаге потребовали нефть и газ из России
«Что у него в оранжевой голове?»: Трампа высмеяли после слов о Перл-Харборе
Политолог назвал самого переоцененного мирового лидера
Подпольщики устроили пожар на чешском оборонном заводе
Стало известно, когда Фрейндлих вернется на сцену БДТ
«Не скрывает нацистского прошлого»: в Совфеде назвали худшего политика ЕС
ЦАХАЛ отчитался об убийстве высокопоставленного иранского офицера
«Довели до кризиса»: в Госдуме назвали главных «вредителей» в Евросоюзе
В полиции опровергли одно заявление Лерчек
США сняли санкции с двух россиян
Украина открестилась от проведения выборов в этом году
Что известно о сроках выбора нового руководства ЦИК
Школьник и стриптизер пойманы на расчлененке: главные ЧП недели
Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП
