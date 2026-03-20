Салат «Бурлеск» с картофелем и шампиньонами: заменит ужин и разнообразит меню в Великий пост

Салат «Бурлеск» с картофелем и шампиньонами — это яркое, сытное и невероятно ароматное блюдо, которое готовится без капли майонеза и даже без дополнительной заправки. Он заменит ужин и разнообразит меню в Великий пост!

Ингредиенты

Для приготовления понадобится: 6-8 средних картофелин, 400 г шампиньонов, 2 крупные луковицы, 3-4 соленых огурца, пучок укропа и петрушки, соль, перец, растительное масло для жарки.

Как приготовить

Картофель отварите в мундире, остудите, очистите и нарежьте кубиками среднего размера. Лук нарежьте кубиками, грибы — пластинками. На сковороде разогрейте масло, обжарьте лук до прозрачности, добавьте грибы и жарьте на среднем огне до выпаривания жидкости и золотистого цвета, посолите и поперчите. Огурцы нарежьте мелкими кубиками. Зелень мелко порубите. В миске смешайте картофель, грибы с луком (вместе с маслом — это и будет заправка), огурцы и зелень. Аккуратно перемешайте. Дайте салату настояться 20-30 минут. Подавайте теплым или холодным.

Ранее стало известно, как приготовить постное рагу — будет вкусным на второй и даже третий день.