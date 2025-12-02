Салат «Бигмак»: вкус легендарного бургера без булочки и с пользой — готовлю всего за 20 минут

Салат «Бигмак»: вкус легендарного бургера без булочки и с пользой — готовлю всего за 20 минут

Этот салат — гениальное решение для тех, кто хочет насладиться вкусом бигмака без лишних калорий. Все узнаваемые нотки знаменитого бургера — в легком салатном формате. Идеальное блюдо для ужина, когда хочется чего-то сытного, но не тяжелого.

Готовлю я так: 250 граммов мясного фарша обжариваю на сковороде до румяности, солю и перчу. Для соуса смешиваю 2 столовые ложки майонеза, столовую ложку кетчупа, половину чайной ложки горчицы и столовую ложку рассола от огурцов, добавляю мелко нарезанные маринованный огурчик и красный лук. На большое блюдо выкладываю слоями: хрустящий салат айсберг, нарезанные помидоры, красный лук кольцами, обжаренный фарш и тертый сыр (40 граммов). Обильно поливаю все соусом — именно он придает тот самый узнаваемый вкус бигмака. Подаю сразу же, чтобы салат остался хрустящим.

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.