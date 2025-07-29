Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
29 июля 2025 в 06:00

Салат «Баловень» — отличное сочетание даров моря! Невероятно вкусно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Салат «Баловень» — отличное сочетание даров моря! Невероятно вкусно! Этот изысканный салат станет украшением праздничного стола. Сочетание креветок, кальмаров, красной икры и крабовых палочек создает неповторимый вкус, а легкая лимонная нотка придает блюду свежесть.

Ингредиенты

  • Икра красная — 1 банка
  • Креветки неочищенные — 500 г
  • Кальмары свежемороженые — 500–600 г
  • Крабовые палочки — 200 г
  • Белки яиц — 5 шт.
  • Сок лимона — по вкусу
  • Майонез или белый йогурт — для заправки
  • Сметана — по желанию
  • Зелень и соль — по вкусу

Приготовление

  1. Отвариваем креветки 3–5 минут, очищаем. Крупные можно нарезать. Кальмары опускаем в кипящую воду и варим 2–3 минуты, чтобы остались нежными.
  2. Крабовые палочки и вареные белки нарезаем мелкими кубиками.
  3. Смешиваем все ингредиенты, добавляем икру, сбрызгиваем лимонным соком. Заправляем майонезом (или йогуртом со сметаной), украшаем зеленью.

Подавайте охлажденным. Приятного аппетита!

Ранее мы готовили шпротный салат «Слоенка»! Готовится 15 минут, исчезает мгновенно.

салат
креветки
крабовые палочки
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ потеряли почти все подразделения в попытке удержать один город
Составлен список российских звезд, которые похоронили своих детей
Адвокат ответила, может ли измена повлиять на раздел имущества при разводе
Как правильно солить огурцы на зиму: пропорции, советы и частые ошибки
Суд США выступил против «Союзмультфильма» по «делу» Чебурашки
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 29 июля 2025 года
Ты вкусняшка или подделка? Как проверить мед на натуральность
Россиянам назвали алгоритм действий при хакерской атаке
Россияне смогут официально отказаться от получения спама
«Не хочу говорить это слово»: Трамп отказался грубо оценивать Путина
Стала известна причина снарядного голода ВСУ
Алкоголик, альфонс или хороший хоккеист? Чем известен муж Кудрявцевой
Дачникам рассказали, когда можно собирать урожай с соседских деревьев
«Вызывает опасения»: сенатор о внесудебном взыскании налогов
Названо число погибших во время сильных ливней в Пекине
Пять человек погибли при стрельбе в Нью-Йорке
Возьмите себя в руки: укусила собака — что делать
Эксперт по ЖКХ дал советы, как защитить имущество от атак беспилотников
Как солить и мариновать грибы, чтобы хранились всю зиму
Озвучено, какие изменения произойдут на Украине за срок ультиматума Трампа
Дальше
Самое популярное
Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой
Общество

Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой

Падение Красноармейска и массовое дезертирство: новости СВО к утру 27 июля
Регионы

Падение Красноармейска и массовое дезертирство: новости СВО к утру 27 июля

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов
Россия

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.