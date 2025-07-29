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Салат «Баловень» — отличное сочетание даров моря! Невероятно вкусно! Этот изысканный салат станет украшением праздничного стола. Сочетание креветок, кальмаров, красной икры и крабовых палочек создает неповторимый вкус, а легкая лимонная нотка придает блюду свежесть.

Ингредиенты

Икра красная — 1 банка

Креветки неочищенные — 500 г

Кальмары свежемороженые — 500–600 г

Крабовые палочки — 200 г

Белки яиц — 5 шт.

Сок лимона — по вкусу

Майонез или белый йогурт — для заправки

Сметана — по желанию

Зелень и соль — по вкусу

Приготовление

Отвариваем креветки 3–5 минут, очищаем. Крупные можно нарезать. Кальмары опускаем в кипящую воду и варим 2–3 минуты, чтобы остались нежными. Крабовые палочки и вареные белки нарезаем мелкими кубиками. Смешиваем все ингредиенты, добавляем икру, сбрызгиваем лимонным соком. Заправляем майонезом (или йогуртом со сметаной), украшаем зеленью.

Подавайте охлажденным. Приятного аппетита!

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