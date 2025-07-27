Шпротный салат «Слоенка»! Готовится 15 минут, исчезает мгновенно! Этот слоеный салат покорит вас сочетанием нежных шпрот, сладкой моркови и ароматных яиц. Готовится быстро и из простых продуктов!
Ингредиенты
- Шпроты в масле — 1 банка (крупные)
- Морковь вареная — 1 крупная
- Зеленый лук — 1 пучок
- Картофель вареный — 2 средних клубня
- Яйца вареные — 2–3 шт.
- Укроп — небольшой пучок
- Майонез — 3–4 ст. ложки
Приготовление
- Шпроты размять вилкой, предварительно слив масло. Морковь и картофель натереть на крупной терке отдельно. Яйца мелко порубить. Зеленый лук нашинковать.
- Сборка слоями: шпроты, зеленый лук, картофель + майонез, морковь + майонез, яйца + майонез. Украсить укропом.
Советы: дайте салату пропитаться 30 минут перед подачей, для пикантности добавьте немного горчицы в майонез. Приятного аппетита!
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