Шпротный салат «Слоенка»! Готовится 15 минут, исчезает мгновенно! Этот слоеный салат покорит вас сочетанием нежных шпрот, сладкой моркови и ароматных яиц. Готовится быстро и из простых продуктов!

Ингредиенты

Шпроты в масле — 1 банка (крупные)

Морковь вареная — 1 крупная

Зеленый лук — 1 пучок

Картофель вареный — 2 средних клубня

Яйца вареные — 2–3 шт.

Укроп — небольшой пучок

Майонез — 3–4 ст. ложки

Приготовление

Шпроты размять вилкой, предварительно слив масло. Морковь и картофель натереть на крупной терке отдельно. Яйца мелко порубить. Зеленый лук нашинковать. Сборка слоями: шпроты, зеленый лук, картофель + майонез, морковь + майонез, яйца + майонез. Украсить укропом.

Советы: дайте салату пропитаться 30 минут перед подачей, для пикантности добавьте немного горчицы в майонез. Приятного аппетита!

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