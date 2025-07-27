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27 июля 2025 в 11:30

Шпротный салат «Слоенка»! Готовится 15 минут, исчезает мгновенно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Шпротный салат «Слоенка»! Готовится 15 минут, исчезает мгновенно! Этот слоеный салат покорит вас сочетанием нежных шпрот, сладкой моркови и ароматных яиц. Готовится быстро и из простых продуктов!

Ингредиенты

  • Шпроты в масле — 1 банка (крупные)
  • Морковь вареная — 1 крупная
  • Зеленый лук — 1 пучок
  • Картофель вареный — 2 средних клубня
  • Яйца вареные — 2–3 шт.
  • Укроп — небольшой пучок
  • Майонез — 3–4 ст. ложки

Приготовление

  1. Шпроты размять вилкой, предварительно слив масло. Морковь и картофель натереть на крупной терке отдельно. Яйца мелко порубить. Зеленый лук нашинковать.
  2. Сборка слоями: шпроты, зеленый лук, картофель + майонез, морковь + майонез, яйца + майонез. Украсить укропом.

Советы: дайте салату пропитаться 30 минут перед подачей, для пикантности добавьте немного горчицы в майонез. Приятного аппетита!

Ранее мы готовили сырный салат с хрустящими сухариками! Все смешал — и готово.

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шпроты
простой рецепт
закуска
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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