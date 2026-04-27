Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 апреля 2026 в 16:11

Креветки-баттерфляй — рецепт, покоривший миллионы: вот как достичь того самого вкуса

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Золотистые креветки в хрустящем кунжуте хороши сами по себе, но именно взрывной цитрусовый соус с нотками чеснока и перца чили возводит это блюдо в ранг гастрономического события, идеально балансируя богатый вкус.

Что понадобится

Королевские или тигровые креветки (крупные) — 12--16 шт., растительное масло — для фритюра, кунжутные семена — 100 г, яичные белки — 2 шт., кукурузный крахмал — 2 ст. л, лимонный сок — 1 ст. л, молотая сладкая паприка — 1 ч. л, соль, черный перец (молотый).

Для соуса: апельсиновый сок — 100 мл, лимонный сок — 30 мл, грейпфрутовый сок — 50 мл, чеснок — 2 зубчика, сахар — 1-2 ч. л, перец чили хлопьями — по вкусу. Для подачи: смесь салатных листьев.

Как готовлю

Очищаю креветки, оставляя хвостик. Кладу каждую креветку на доску спинкой вниз, делаю аккуратный продольный надрез вдоль брюшка, раскрываю половинки как книжку и удаляю кишечную вену.

Переворачиваю креветку спинкой вверх и легким нажатием ладони расплющиваю для фиксации формы «бабочки». Приправляю солью и перцем.

Для соуса смешиваю в сотейнике цитрусовые соки, довожу до кипения, добавляю измельченный чеснок, сахар и перец чили. Убавляю огонь и увариваю около 12 минут до легкого загустения.

В миске взбиваю белки, добавляю крахмал, лимонный сок, паприку, соль и перец, перемешиваю. Кунжут высыпаю на тарелку. Каждую креветку обмакиваю в белковую смесь, обваливаю в кунжуте, сохраняя форму.

В разогретом до 170-180°C масле обжариваю креветки порциями по 1-2 минуты до золотистого цвета. Выкладываю на бумажное полотенце.

Проверено редакцией
Читайте также
Осужденный на семь лет Чекалин выплатил налоговикам почти миллиард рублей
Общество
Осужденный на семь лет Чекалин выплатил налоговикам почти миллиард рублей
Экономист ответила, можно ли брать плату за примерку свадебного платья
Общество
Экономист ответила, можно ли брать плату за примерку свадебного платья
Идеальный ПП-перекус: 3 рецепта мини-пиццы с минимумом калорий
Семья и жизнь
Идеальный ПП-перекус: 3 рецепта мини-пиццы с минимумом калорий
С шарлоткой ничего общего. Яблочная «Комета» — пирог на йогурте и масле, с хрустящей корочкой
Общество
С шарлоткой ничего общего. Яблочная «Комета» — пирог на йогурте и масле, с хрустящей корочкой
Для этого салата варю только один ингредиент. «Мон Амур» с креветками и гранатом — нежный и вкусный
Общество
Для этого салата варю только один ингредиент. «Мон Амур» с креветками и гранатом — нежный и вкусный
Общество
рецепты
еда
креветки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянин получил 12 лет колонии за диверсию на железной дороге
На Западе раскрыли, как Россия одним решением ударила по Германии и Украине
Чудо в воде: россиянки раздавили всех и выиграли Кубок мира по водному поло
Мужчина открыл стрельбу на одной из станций московского метро
Сильнейший ветер разорвал грузовик на части на глазах у водителя
Путин предоставил норвежцу российское гражданство
Мать бросила коляску с ребенком в российском городе
IT-эксперт ответил, можно ли будет наследовать криптовалюту
Деталь от танка травмировала водителя на трассе в российском регионе
В российском городе начали укреплять дамбу из-за подъема воды в реке
Жильцы 14 квартир в Екатеринбурге не могут вернуться домой после атаки БПЛА
Внук Фиделя Кастро сравнил политику США с работорговлей
В России впервые осудили человека за символы сатанизма
Экс-главу «Пластик лоджик» осудили за растрату
Гастроэнтеролог перечислил лучшие виды рыбы для шашлыка
Швейцария решит судьбу дочери первого президента Узбекистана
Водителям дали советы, как не попасть в аварию на летней резине в снегопад
Развожаев раскрыл подробности о пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь
Люберчанам рассказали, как в городе устраняли последствия снегопада
Молнии убили 14 человек в одной из стран Азии
Дальше
Самое популярное
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
Общество

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Москва

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.