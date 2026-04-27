Креветки-баттерфляй — рецепт, покоривший миллионы: вот как достичь того самого вкуса

Золотистые креветки в хрустящем кунжуте хороши сами по себе, но именно взрывной цитрусовый соус с нотками чеснока и перца чили возводит это блюдо в ранг гастрономического события, идеально балансируя богатый вкус.

Что понадобится

Королевские или тигровые креветки (крупные) — 12--16 шт., растительное масло — для фритюра, кунжутные семена — 100 г, яичные белки — 2 шт., кукурузный крахмал — 2 ст. л, лимонный сок — 1 ст. л, молотая сладкая паприка — 1 ч. л, соль, черный перец (молотый).

Для соуса: апельсиновый сок — 100 мл, лимонный сок — 30 мл, грейпфрутовый сок — 50 мл, чеснок — 2 зубчика, сахар — 1-2 ч. л, перец чили хлопьями — по вкусу. Для подачи: смесь салатных листьев.

Как готовлю

Очищаю креветки, оставляя хвостик. Кладу каждую креветку на доску спинкой вниз, делаю аккуратный продольный надрез вдоль брюшка, раскрываю половинки как книжку и удаляю кишечную вену.

Переворачиваю креветку спинкой вверх и легким нажатием ладони расплющиваю для фиксации формы «бабочки». Приправляю солью и перцем.

Для соуса смешиваю в сотейнике цитрусовые соки, довожу до кипения, добавляю измельченный чеснок, сахар и перец чили. Убавляю огонь и увариваю около 12 минут до легкого загустения.

В миске взбиваю белки, добавляю крахмал, лимонный сок, паприку, соль и перец, перемешиваю. Кунжут высыпаю на тарелку. Каждую креветку обмакиваю в белковую смесь, обваливаю в кунжуте, сохраняя форму.

В разогретом до 170-180°C масле обжариваю креветки порциями по 1-2 минуты до золотистого цвета. Выкладываю на бумажное полотенце.