4 ингредиента в лаваш, и закуска на столе: беспроигрышный вариант — сочетание проще некуда, но работает всегда

4 ингредиента в лаваш, и закуска на столе: беспроигрышный вариант — сочетание проще некуда, но работает всегда

Когда нужно быстро поставить что-то вкусное на стол — этот рулет выручает всегда. Всего несколько простых ингредиентов, минимум времени — и получается аккуратная, яркая закуска, которая выглядит эффектно и нравится всем.

Нежная начинка, легкая свежесть огурца и мягкий лаваш — сочетание простое, но работает безотказно.

Ингредиенты: лаваш тонкий — 3 листа, икра мойвы с креветками — 180 г, яйца вареные — 3 шт., огурцы — 2 шт., крабовые палочки — 150 г, майонез, соус сладкий чили — 1–2 ст. л.

Лаваш раскладываю и смазываю тонким слоем майонеза. Сверху распределяю икру мойвы. Яйца натираю на терке, огурцы и крабовые палочки мелко нарезаю и равномерно раскладываю по всей поверхности.

Сворачиваю плотный рулет, заворачиваю в пленку и убираю в холодильник на 30–40 минут. Затем нарезаю порционными кусочками и подаю.

Получается нежно, сочно и очень удобно — закуска, которая всегда «уходит» первой.

