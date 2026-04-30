День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 апреля 2026 в 18:06

4 ингредиента в лаваш, и закуска на столе: беспроигрышный вариант — сочетание проще некуда, но работает всегда

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Когда нужно быстро поставить что-то вкусное на стол — этот рулет выручает всегда. Всего несколько простых ингредиентов, минимум времени — и получается аккуратная, яркая закуска, которая выглядит эффектно и нравится всем.

Нежная начинка, легкая свежесть огурца и мягкий лаваш — сочетание простое, но работает безотказно.

Ингредиенты: лаваш тонкий — 3 листа, икра мойвы с креветками — 180 г, яйца вареные — 3 шт., огурцы — 2 шт., крабовые палочки — 150 г, майонез, соус сладкий чили — 1–2 ст. л.

Лаваш раскладываю и смазываю тонким слоем майонеза. Сверху распределяю икру мойвы. Яйца натираю на терке, огурцы и крабовые палочки мелко нарезаю и равномерно раскладываю по всей поверхности.

Сворачиваю плотный рулет, заворачиваю в пленку и убираю в холодильник на 30–40 минут. Затем нарезаю порционными кусочками и подаю.

Получается нежно, сочно и очень удобно — закуска, которая всегда «уходит» первой.

Ранее мы делились рецептом салата для весны. Легкий, вкусный и можно подать на праздничный стол.

Проверено редакцией
Читайте также
Общество
Общество
Общество
Общество
Общество
закуска
лаваш
крабовые палочки
яйца
Ольга Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лифт с людьми рухнул в шахте многоэтажки
Тихий переворот на Украине. Депутаты бегут, как крысы: при чем тут ЦРУ
Газзаев раскрыл, уйдет ли Черчесов из «Ахмата»
Лисовец описал женский образ, ставший визитной карточкой пятилетия
США, Францию и Великобританию обвинили в провокации гонки вооружений
В Лондоне появилась статуя марширующего с флагом человека с подписью Бэнкси
Санкции ООН против Северной Кореи назвали неактуальными
В США хотят полностью запретить машины из одной страны
Москва намертво встала в девятибалльных пробках
«Чтобы не делали селфи на фоне трупа»: Зверев описал хорошего хирурга
Мигрант зарезал своего брата и забыл, зачем
Бабье лето, ливни и штормовые ветра: погода в Москве в конце сентября
Движение в центре Москвы парализовало из-за пробок
Названы города, которые ВС России могут освободить до конца лета
Стармера освистали в еврейском районе Лондона с криками «позор»
ЕС пригрозил санкциями участникам скандала между Израилем и Украиной
Путин одобрил кандидатов на посты главы и премьера Дагестана
ВНЖ в Турции подорожал для россиян в 15 раз
Путин назвал цель совещания с представителями Дагестана
Лисовец назвал главные модные тренды 2026 года
Дальше
Самое популярное
Семья и жизнь

Семья и жизнь

Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.