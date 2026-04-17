Сад пылает красным с июня до самых заморозков: 3 цветка для алой клумбы

Мечтаете о клумбе, которая пылает красным с июня до самых заморозков? Присмотритесь к этим трем растениям с алыми соцветиями.

Сальвия Grandstand Red, или шалфей сверкающий — это растение становится ярким огоньком на клумбе, выпуская вертикальные свечи красного цвета. Сальвия — компактный многолетник, она вырастает до 45–60 см, не требует сложного ухода, засухоустойчива и привлекает в сад бабочек с пчелами.

Другой беспроигрышный вариант — рудбекия Cherry Brandy, чьи крупные (до 10 см) вишнево-красные соцветия с темным центром цветут все лето без перерыва, а засухоустойчивость и жаростойкость делают ее идеальным выбором для самых солнечных мест.

Если же вы хотите создать яркий бордюр вдоль дорожки, обратите внимание на адонис летний кроваво-красный — невысокий однолетник (до 30 см) с ажурной листвой и огненными цветками, который размножается самосевом и не требует рассады.

