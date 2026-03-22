22 марта 2026 в 09:45

Сад, который цветет до ноября: 7 осенних многолетников — красота до первых заморозков

Фото: D-NEWS.ru
Когда летние цветы начинают сдавать позиции, именно осенние многолетники спасают ситуацию. Они продлевают сезон, добавляют ярких красок и делают участок живым даже в прохладные сентябрьские и октябрьские дни.

Астра многолетняя — один из самых стойких вариантов. Цветет с августа до ноября, выдерживает легкие заморозки и быстро разрастается в плотные куртины. Высота от 30 до 150 см, на одном месте хорошо растет несколько лет.

Хризантема корейская — настоящий символ осени. Зацветает в сентябре и держит цвет до холодов. Компактные кусты высотой 40–70 см отлично зимуют в грунте и выглядят очень аккуратно при правильной формировке.

Очиток видный (седум) — идеальный вариант для тех, кто не любит сложный уход. Цветет с августа по октябрь, не боится засухи, а его соцветия остаются декоративными даже зимой. На одном месте растет до 5 лет.

Анемона японская добавляет легкости и воздуха в цветник. Цветет с конца лета до осени, предпочитает полутень и дает нежные розовые или белые цветки на высоких стеблях.

Рудбекия — яркое «солнышко» осеннего сада. Цветет до октября насыщенно-желтыми цветами, хорошо переносит холод и придает клумбе теплый оттенок. На одном месте растет 5–7 лет.

Гелениум — еще один осенний акцент с теплой палитрой: от желтого до красно-оранжевого. Цветет с августа до заморозков, любит солнце и делает клумбу более насыщенной.

Безвременник (колхикум) — необычное растение, которое цветет уже тогда, когда листья полностью отсутствуют. Крупные бокаловидные цветки появляются в сентябре-октябре прямо из земли, создавая эффект неожиданного цветения.

Все способы борьбы со слизнями: от народных до химических — что реально работает
Общество
Все способы борьбы со слизнями: от народных до химических — что реально работает
Три многолетних кустарника — как яркий фонтан в саду. Мгновенно преображают участок и создают эффект «дорогого» ландшафта
Общество
Три многолетних кустарника — как яркий фонтан в саду. Мгновенно преображают участок и создают эффект «дорогого» ландшафта
Посадите и не мучайтесь: эти растения цветут все лето без обрезок, подкормок и вашего участия
Общество
Посадите и не мучайтесь: эти растения цветут все лето без обрезок, подкормок и вашего участия
Ему все равно, солнце или тень, он везде будет расти и цвести: приживется в любом уголке дачи
Общество
Ему все равно, солнце или тень, он везде будет расти и цвести: приживется в любом уголке дачи
Кинула горсть семян в землю — в июне земля покрылась ковром из нежных розовых бусин, как бисером
Общество
Кинула горсть семян в землю — в июне земля покрылась ковром из нежных розовых бусин, как бисером
сады
дачи
цветы
многолетники
Ольга Шмырева
Что известно о похоронах патриарха Грузии Илии II
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 22 марта: где сбои в России
Дело блогера-иноагента рассмотрят снова
Депутат раскрыл, почему никогда не работавшие россияне получают пенсию
Губернатор пообещал продолжить изымать скот в Новосибирской области
«Против автомата с топором»: охранник вспомнил об эвакуации из «Крокуса»
Управляющий турбазы указал на странность в истории пропажи Усольцевых
Какое наказание грозит за грядки под окнами многоэтажек
Из-за переработок на проблемы со здоровьем жалуются 60% россиян
В Европе взвыли из-за начавшегося энергокризиса
«Ничего хорошего»: эксперт описал ужасы жизни крымчан при Украине
В Госдуме объяснили, почему Зеленский не подпишет мирный договор
«Не сама Украина»: Алаудинов о том, кто стоит за атаками на газопроводы РФ
Россиянам назвали штрафы за кормление голубей у дома
Москвичам спрогнозировали погоду «миллион на миллион»
Что известно о причинах пожара в поезде на Ярославском вокзале
Рыцари в сверкающих доспехах: яркие фото с чемпионата «Меч России»
Член СПЧ рассказала, в каких условиях будут сидеть террористы «Крокуса»
Российские бойцы придумали необычный способ перехвата дронов
Россиянам рассказали, в какие месяцы клещи угрожают собакам больше всего
Дальше
Самое популярное
Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать
Общество

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать

