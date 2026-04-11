Ударят морозы — а им хоть бы хны: 10 цветов, которые переносят возвратные заморозки

Ударят морозы — а им хоть бы хны: 10 цветов, которые переносят возвратные заморозки

Весна обманчива: сегодня тепло, а завтра ночью — минус. И если теплолюбивые цветы в такие моменты «сгорают», то есть однолетники, которые спокойно переживают возвратные заморозки и продолжают расти. Но важно уточнить: речь идет не о полном «иммунитете», а о способности выдерживать кратковременные похолодания.

К действительно устойчивым можно отнести календулу, василек, алиссум, иберис, нигеллу и маттиолу. Эти культуры без проблем переносят кратковременные заморозки до −3−5 °C и подходят для раннего посева прямо в грунт.

Есть и группа с умеренной устойчивостью — космея, годеция и однолетний дельфиниум. Они выдерживают легкий минус (примерно до −1−2 °C), но при более серьезном похолодании могут притормаживать в росте или частично повреждаться.

Отдельно стоит упомянуть эшшольцию. Ее часто называют холодостойкой, но на практике всходы чувствительны к заморозкам, особенно ниже −2 °C. Поэтому ее лучше высевать чуть позже или прикрывать при риске похолодания.

Секрет устойчивости этих растений — в их природе: многие из них происходят из регионов с резкими перепадами температур, поэтому адаптированы к холодовым стрессам. Однако решающую роль играет стадия роста — молодые всходы всегда более уязвимы, чем подросшие растения.

Вывод простой: холодостойкие однолетники действительно помогают «запустить» цветник раньше, но даже их стоит рассматривать как устойчивые, а не неуязвимые. Тогда результат будет предсказуемым, а клумба — стабильной даже в капризную весну.