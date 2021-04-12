S7 приостановит полёты в Турцию с 15 апреля по 1 июня

https://static.news.ru/photo/dbcff74e-9bbc-11eb-877d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Авиакомпания S7 временно прекратит рейсы в Турцию с 15 апреля по 1 июня. Перевозчик ждёт официальной информации о порядке вывоза россиян.

Согласно решению оперативного штаба, S7 Airlines вынуждена приостановить выполнение регулярных рейсов в Турцию с 15 апреля по 1 июня, — рассказала представитель авиакомпании РИА Новости.

Она пояснила, что S7 будет оперативно информировать россиян о необходимых действиях для вывоза.

Ранее российские власти приняли решение приостановить полёты в Турцию и Танзанию с 15 апреля по 1 июня для профилактики распространения коронавирусной инфекции. Авиасообщение будет возобновлено, когда ситуация с вирусом в этих странах стабилизируется. Университет Джонса Хопкинса сообщил, что 8 апреля прирост заболевших в Турции составил 56 тысяч человек. Число инфицированных за неделю увеличилось на 37%.

Как писал NEWS.ru, закрытие авиасообщения с Турцией и Танзанией не скажется на россиянах, которые находятся там по путёвкам. Они смогут вернуться оттуда планово, по датам окончания туров. Об этом заявила глава Ростуризма Зарина Догузова. Она также порекомендовала отслеживать информацию о возможных изменениях на сайтах авиакомпаний, у которых приобретены билеты.