Полёты из РФ в Турцию и Танзанию приостанавливаются с 15 апреля по 1 июня

https://static.news.ru/photo/6dd3a460-9bae-11eb-bcf6-96000091f725_660.jpg Занзибар (Танзания) Фото: Sergi Reboredo/Global Look Press

Россия приостанавливает авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня для профилактики распространения коронавируса. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на брифинге в Доме правительства. Речь идёт как о чартерных, так и о регулярных полётах.

Нами принято решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение, осуществляемое из российских международных аэропортов в аэропорты Турецкой Республики и в обратном направлении с 15 апреля сего года до 1 июня сего года. За исключением направлений, необходимых для участия акционерного общества «Концерн Титан-2» в строительстве атомной электростанции, вывоза российских граждан, находящихся на отдыхе на территории Турецкой Республики, а также сохранения на взаимной основе двух рейсов в неделю: Москва — Стамбул, Стамбул — Москва, — цитирует ТАСС Голикову.

Она добавила, что «на основании анализа эпидемиологических данных» было принято аналогичное решение в отношении Танзании.

По словам вице-премьера, авиасообщение с этими странами возобновится, если ситуация с заболеваемостью коронавирусом там стабилизируется.

По данным Университета Джонса Хопкинса, суточный прирост числа заболевших 8 апреля в Турции составил 56 тысяч человек, за неделю число инфицированных увеличилось на 37%.

Как писал NEWS.ru, граждане России в последнее время стали массово отказываться от запланированных ранее поездок на территорию Турции. Количество аннулированных путёвок подскочило в несколько десятков раз. Специалисты связывают это с введением официальной Анкарой новых ограничительных мер на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа.

Прежде в стране ввели новые ограничения из-за скачка заболеваемости. В Турции закрыли спа-центры, прогреваемые бассейны и подъёмники на горнолыжных курортах. Как в разговоре с журналистами сообщили туроператоры, в конце прошедшей недели операторы зафиксировали минимальный объём бронирования с вылетом в ближайшие месяцы. При этом спрос на ожидаемые значения в период с лета по октябрь отклонился несущественно.