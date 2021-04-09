Россияне стали массово отказываться от поездок в Турцию из-за COVID

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Граждане России в последнее время стали массово отказываться от запланированных ранее поездок на территорию Турции. Количество аннулированных путёвок подскочило в несколько десятков раз. Специалисты связывают это с введением официальной Анкарой новых ограничительных мер на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа.

Прежде в стране были ввели новые ограничения из-за скачка заболеваемости. В Турции закрыли спа-центры, прогреваемые бассейны и подъёмники на горнолыжных курортах. Как в разговоре с журналистами сообщили туроператоры, в конце прошедшей недели операторы зафиксировали минимальный объём бронирования с вылетом в ближайшие месяцы. При этом спрос на ожидаемые значения в период с лета по октябрь отклонился несущественно.

Рост числа аннуляций также достиг максимума в пятницу: их значения превысили стандартные показатели в десятки раз, — цитирует сообщение от туроператоров «Известия».

Как ранее передавал NEWS.ru, управление гражданской авиации Турции не вводило новых требований по ПЦР-тестам на коронавирус при въезде в страну, подобные сообщения не соответствуют действительности.

Так в республике отреагировали на новости в российских СМИ, согласно которым авиапассажиров якобы обязали представлять результат теста только в бумажном виде и обязательно с синей печатью.