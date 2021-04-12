Россиянам объяснили, как вернуться из Турции и Танзании

https://static.news.ru/photo/b98134e2-9bb6-11eb-a2c3-96000091f725_660.jpg Занзибар (Танзания) Фото: Sergi Reboredo/Global Look Press

Закрытие авиасообщения с Турцией и Танзанией не скажется на россиянах, которые уже находятся там по путёвкам. Они смогут вернуться в Россию планово, в соответствии с датами окончания тура. Об этом сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Ранее сообщалось, что Россия приостанавливает авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня из-за распространения коронавируса. При этом туристы смогут вернуться планово, а желающие могут сделать это раньше, для этого нужно согласовать изменения дат обратного вылета с туроператором.

Что касается туристов, которые отдыхают в Турции и Танзании самостоятельно, то они также смогут вернуться в Россию планово. Вместе с тем рекомендуем отслеживать информацию о возможных изменениях на сайтах авиакомпаний, у которых приобретены авиабилеты, — цитирует РИА Новости Догузову.

Она добавила, что в дополнение к действующим механизмам ведомство подготовило комплекс мер поддержки для туроператоров, чтобы минимизировать последствия введённых ограничений и самое главное — помочь туроператорам продолжить выполнять обязательства перед туристами. Речь идёт об отмене взносов в Резервный фонд, сокращении и отсрочки уплаты взносов в ФПО «Турпомощь» в этом году.

Мы также рассматриваем субсидию туроператорам за вывозные рейсы, по аналогии с прошлым годом и другие финансовые и нефинансовые меры, — пояснила Догузова.

Между тем пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина сообщила, что сейчас могут находиться в Турции несколько десятков тысяч российских туристов. При этом на майские праздники, по экспертным оценкам, россияне приобрели порядка 150–200 тыс. туров в Турцию, сообщила она. Несмотря на это, пик продаж приходился на апрель, подчеркнула Тюрина.

Как писал NEWS.ru, вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в Турцию будут сохранены два рейса в неделю: из Москвы в Стамбул и обратно, а также вывозные.