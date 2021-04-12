Из России в Турцию сохранят два рейса в неделю

https://static.news.ru/photo/469b1904-9baf-11eb-a467-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в Турцию будут сохранены два рейса в неделю: из Москвы в Стамбул и обратно, а также вывозные.

Она порекомендовала туристам, купившим путёвку в Турцию до 1 июня, обменять направление отдыха. Ростуризм должен будет принять пакет мер помощи для тех россиян, которые купили туры эту страну.

Во время брифинга в Доме правительства вице-премьер рассказала, что Россия ограничивает чартерное и регулярное авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня для профилактики завоза коронавирусной инфекции. Исключения составят направления, которые необходимы ОАО «Концерт Титан-2» для строительства атомной электростанции и вывозные рейсы, отметила вице-премьер.

Туроператорам рекомендовано приостановить реализацию туристического продукта на территорию Турецкой Республики с территории Российской Федерации в этот же период, — отметила Голикова.

Как писал NEWS.ru, с 15 апреля по 1 июня будет приостановлено авиасообщение с Танзанией. Возобновление рейсов с этими странами будет возможно, когда в них стабилизируется ситуация с коронавирусом. Голикова отметила, что этот вопрос будет отслеживаться и россияне будут оперативно информированы, когда вновь появится возможность покупать туры в эти государства.